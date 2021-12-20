Доброе утро, Липецк!

Берем старт в новую неделю 20 декабря. В понедельник в Липецке начинают работу новогодние ярмарки. Дед Мороз продолжает принимать письма. Липчан спрашивают о квартирном вопросе. Кстати, пора уже строить планы на новогодние каникулы. Как насчет предложения махнуть куда-нибудь в отличной компании?

Погода







Транспорт



Помимо фиолетовых карт, в городском транспорте вернули возможность оплаты проезда картами льготников.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соцзащита Липецкая область (@usznlo)





Копилка рецептов





Устали от банального крабового салата? Ольга знает, как необычно преподнести интересное блюдо и потратить пачку палочек эффектно!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РЕЦЕПТЫ СЕМЬЯ ДОМ (@pishugina_olya)





Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



День в нашей истории



20 декабря 1968 года в Липецке был сдан в эксплуатацию детский санаторий на улице Ленина. Начало строительства нового санатория совпало с запуском 14 октября 1964 года космического корабля «Восход» с тремя космонавтами на борту – Комаровым, Егоровым и Феоктистовым. На письменное обращение назвать санаторий «Восходом» космонавты телеграфировали свое согласие. Решением исполкома Липецкого городского Совета народных депутатов детскому санаторию было присвоено имя «Восход».







С 1 января 2016 года санаторий «Восход» сменил статус федерального учреждения здравоохранения на региональный. Отремонтированное помещение преобразовано в городской педиатрический кластер.



Чем заняться на каникулах?



Новогодние каникулы уже совсем близко. Наверняка, многие уже задумывались о том, где провести длинные выходные. Сегодня расскажем, как предлагает разнообразить свой досуг







На новогодние каникулы они предлагают прогуляться по сверкающему Петербургу, сделать себе ёлочную игрушку в новогодней столице России 2022 - Нижнем Новгороде, отведать татарские блюда в Казани, а саму новогоднюю ночь встретить на самом популярном курорте России - Сочи! Для занятых есть поездки и на один день. Можно, например, увидеть «космос в миниатюре» в Калуге, побывать в «маленькой Норвегии» в Рязанской области, попасть в «сказку» в парке Лога Ростовской области. Осталось только выбрать - и в путь!



Пушистое счастье



Говорят, кошки приносят счастье в дом. Как раз сейчас пара очаровательных малышей ищут себе любящую семью.









Прощай, ковид!



20 декабря «Липецккурорт» должен прекратить работу в формате ковидного госпиталя. А, тем временем, в Липецке продолжается вакцинация всех желающих не попасть в реанимацию под ИВЛ.







Квартирный вопрос



Липчан просят пройти





Ёлки по городу мчатся



Приобрести главный символ Нового года липчане и гости города могут с 20 по 31 декабря. Сегодня в Липецке начинают работу новогодние базары.



ЛипецкЯндекс.Карты — транспорт, навигация, поиск мест



Кстати, сегодня уже должны завершать монтаж всех праздничных зон.



Письмо волшебнику



В Липецке продолжают работу несколько отделений Почты Деда Мороза. Одно из них — в Центральной городской детской библиотеке имени Пришвина. При входе установлен ящик для писем. Для участия в акции достаточно указать ФИО ребенка, его учебное заведение, а также контактные телефоны родителей. Акция «Письмо Деду Морозу» продлится до 25 декабря. Её победители будут отмечены наградой от самого главного зимнего волшебника – Деда Мороза.



Новогоднее настроение



Ёлка куплена, письмо Деду Морозу написано, кот уже слопал мишуру — а новогоднего настроения все нет? Попробуем это исправить отличной атмосферной комедией. Запасаемся мандаринами и жмем на play.





«Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» (2006, 12+). В маленьком североамериканском городке в канун Рождества впору объявлять военное положение: один из жителей решил украсить свой дом иллюминацией, которую было бы можно видеть из космоса. Это не пришлось по душе сельчанам и особенно его ближайшему соседу. Боевые действия готовы разрушить город. Однако в конце концов противоборствующие стороны открывают для себя истинную ценность Рождества.



* В материале использована информация ООО "Алис-ВН".

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Помимо фиолетовых карт, в городском транспорте вернули возможность оплаты проезда картами льготников.Устали от банального крабового салата? Ольга знает, как необычно преподнести интересное блюдо и потратить пачку палочек эффектно!Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.20 декабря 1968 года в Липецке был сдан в эксплуатацию детский санаторий на улице Ленина. Начало строительства нового санатория совпало с запуском 14 октября 1964 года космического корабля «Восход» с тремя космонавтами на борту – Комаровым, Егоровым и Феоктистовым. На письменное обращение назвать санаторий «Восходом» космонавты телеграфировали свое согласие. Решением исполкома Липецкого городского Совета народных депутатов детскому санаторию было присвоено имя «Восход».С 1 января 2016 года санаторий «Восход» сменил статус федерального учреждения здравоохранения на региональный. Отремонтированное помещение преобразовано в городской педиатрический кластер.Новогодние каникулы уже совсем близко. Наверняка, многие уже задумывались о том, где провести длинные выходные. Сегодня расскажем, как предлагает разнообразить свой досуг команда 48onTour .* Сообщество путешественников 48onTour предлагает разные варианты путешествий по России. Ребята - настоящие энтузиасты своего дела, они постоянно открывают новые направления для липчан. За 2021 год они показали липчанам белые ночи в Карелии, цветение лотосов в Астрахани, экстремальные аттракционы в Адыгее, эксклюзивные прогулки по крышам Петербурга, небоскрёбы Чечни, пустыню Дагестана, родовые башни Ингушетии, самую высокую горную вершину России и Европы - Эльбрус и ещё много всего интересного. Разнообразие красивых мест России поражает воображение. И команда 48onTour не останавливается. В феврале летят покорять Байкальский лёд, весной Алтай, а летом Калининград и Сибирь! В планах даже далёкая Камчатка!На новогодние каникулы они предлагают прогуляться по сверкающему Петербургу, сделать себе ёлочную игрушку в новогодней столице России 2022 - Нижнем Новгороде, отведать татарские блюда в Казани, а саму новогоднюю ночь встретить на самом популярном курорте России - Сочи! Для занятых есть поездки и на один день. Можно, например, увидеть «космос в миниатюре» в Калуге, побывать в «маленькой Норвегии» в Рязанской области, попасть в «сказку» в парке Лога Ростовской области. Осталось только выбрать - и в путь!Говорят, кошки приносят счастье в дом. Как раз сейчас пара очаровательных малышей ищут себе любящую семью.20 декабря «Липецккурорт» должен прекратить работу в формате ковидного госпиталя. А, тем временем, в Липецке продолжается вакцинация всех желающих не попасть в реанимацию под ИВЛ.Липчан просят пройти анонимный опрос , касающиеся жилья. Авторов сбора мнений интересует, как выкручиваются те, у кого нет своей собственной жилплощади.Приобрести главный символ Нового года липчане и гости города могут с 20 по 31 декабря. Сегодня в Липецке начинают работу новогодние базары.Кстати, сегодня уже должны завершать монтаж всех праздничных зон.В Липецке продолжают работу несколько отделений Почты Деда Мороза. Одно из них — в Центральной городской детской библиотеке имени Пришвина. При входе установлен ящик для писем. Для участия в акции достаточно указать ФИО ребенка, его учебное заведение, а также контактные телефоны родителей. Акция «Письмо Деду Морозу» продлится до 25 декабря. Её победители будут отмечены наградой от самого главного зимнего волшебника – Деда Мороза.Ёлка куплена, письмо Деду Морозу написано, кот уже слопал мишуру — а новогоднего настроения все нет? Попробуем это исправить отличной атмосферной комедией. Запасаемся мандаринами и жмем на play.«Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» (2006, 12+). В маленьком североамериканском городке в канун Рождества впору объявлять военное положение: один из жителей решил украсить свой дом иллюминацией, которую было бы можно видеть из космоса. Это не пришлось по душе сельчанам и особенно его ближайшему соседу. Боевые действия готовы разрушить город. Однако в конце концов противоборствующие стороны открывают для себя истинную ценность Рождества.