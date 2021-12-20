Общество

сегодня, 07:00

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

Берем старт в новую неделю 20 декабря. В понедельник в Липецке начинают работу новогодние ярмарки. Дед Мороз продолжает принимать письма. Липчан спрашивают о квартирном вопросе. Кстати, пора уже строить планы на новогодние каникулы. Как насчет предложения махнуть куда-нибудь в отличной компании?

 Погода
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 Транспорт

 Помимо фиолетовых карт, в городском транспорте вернули возможность оплаты проезда картами льготников.




 Копилка рецептов

 
Устали от банального крабового салата? Ольга знает, как необычно преподнести интересное блюдо и потратить пачку палочек эффектно!




Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

День в нашей истории

 20 декабря 1968 года в Липецке был сдан в эксплуатацию детский санаторий на улице Ленина. Начало строительства нового санатория совпало с запуском 14 октября 1964 года космического корабля «Восход» с тремя космонавтами на борту – Комаровым, Егоровым и Феоктистовым. На письменное обращение назвать санаторий «Восходом» космонавты телеграфировали свое согласие. Решением исполкома Липецкого городского Совета народных депутатов детскому санаторию было присвоено имя «Восход».

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С 1 января 2016 года санаторий «Восход» сменил статус федерального учреждения здравоохранения на региональный. Отремонтированное помещение преобразовано в городской педиатрический кластер.

Чем заняться на каникулах?

Новогодние каникулы уже совсем близко. Наверняка, многие уже задумывались о том, где провести длинные выходные. Сегодня расскажем, как предлагает разнообразить свой досуг команда 48onTour.* Сообщество путешественников 48onTour предлагает разные варианты путешествий по России. Ребята - настоящие энтузиасты своего дела, они постоянно открывают новые направления для липчан. За 2021 год они показали липчанам белые ночи в Карелии, цветение лотосов в Астрахани, экстремальные аттракционы в Адыгее, эксклюзивные прогулки по крышам Петербурга, небоскрёбы Чечни, пустыню Дагестана, родовые башни Ингушетии, самую высокую горную вершину России и Европы - Эльбрус и ещё много всего интересного. Разнообразие красивых мест России поражает воображение. И команда 48onTour не останавливается. В феврале летят покорять Байкальский лёд, весной Алтай, а летом Калининград и Сибирь! В планах даже далёкая Камчатка!

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На новогодние каникулы они предлагают прогуляться по сверкающему Петербургу, сделать себе ёлочную игрушку в новогодней столице России 2022 - Нижнем Новгороде, отведать татарские блюда в Казани, а саму новогоднюю ночь встретить на самом популярном курорте России - Сочи! Для занятых есть поездки и на один день. Можно, например, увидеть «космос в миниатюре» в Калуге, побывать в «маленькой Норвегии» в Рязанской области, попасть в «сказку» в парке Лога Ростовской области. Осталось только выбрать - и в путь!

 Пушистое счастье

 Говорят, кошки приносят счастье в дом. Как раз сейчас пара очаровательных малышей ищут себе любящую семью.




Прощай, ковид!

20 декабря «Липецккурорт» должен прекратить работу в формате ковидного госпиталя. А, тем временем, в Липецке продолжается вакцинация всех желающих не попасть в реанимацию под ИВЛ.

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Квартирный вопрос

Липчан просят пройти анонимный опрос, касающиеся жилья. Авторов сбора мнений интересует, как выкручиваются те, у кого нет своей собственной жилплощади.


Ёлки по городу мчатся

Приобрести главный символ Нового года липчане и гости города могут с 20 по 31 декабря. Сегодня в Липецке начинают работу новогодние базары.



Кстати, сегодня уже должны завершать монтаж всех праздничных зон.

Письмо волшебнику

В Липецке продолжают работу несколько отделений Почты Деда Мороза. Одно из них — в Центральной городской детской библиотеке имени Пришвина. При входе установлен ящик для писем. Для участия в акции достаточно указать ФИО ребенка, его учебное заведение, а также контактные телефоны родителей. Акция «Письмо Деду Морозу» продлится до 25 декабря. Её победители будут отмечены наградой от самого главного зимнего волшебника – Деда Мороза.

Новогоднее настроение

Ёлка куплена, письмо Деду Морозу написано, кот уже слопал мишуру — а новогоднего настроения все нет? Попробуем это исправить отличной атмосферной комедией. Запасаемся мандаринами и жмем на play.


«Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» (2006, 12+). В маленьком североамериканском городке в канун Рождества впору объявлять военное положение: один из жителей решил украсить свой дом иллюминацией, которую было бы можно видеть из космоса. Это не пришлось по душе сельчанам и особенно его ближайшему соседу. Боевые действия готовы разрушить город. Однако в конце концов противоборствующие стороны открывают для себя истинную ценность Рождества.

* В материале использована информация ООО "Алис-ВН".
https://www.instagram.com/48ontour/
https://vk.com/48ontour
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4 860
#доброе утро
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Комментарии (4)

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Кейс с компетенциями

сегодня, 07:31
Яя, только отпрашиваться у начальника. Нормальный BOSS поймет и отпустит
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Алкаш

сегодня, 07:30
Очень анонимный опрос предлагают. Чтобы его пройти, надо войти в свой аккаунт на портале Госуслуг.
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Электорат

сегодня, 07:14
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Яя

сегодня, 07:09
Нас приглашают в пункты вакцинации, но все они работают до 14.00 или 15.00. А что делать, если ты работаешь каждый день др 17.00? И такой график есть. В поликлинику не запишешься - нет уже мест.
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