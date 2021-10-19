Происшествия
56 минут назад
Захлебнувшийся в бассейне детского сада ребенок продолжает находиться в коме
Сегодня после обеда медики попытаются привести малыша в чувство.
Сегодня после обеда сотрудники реанимационного отделения областной больницы попытаются вывести из комы пятилетнего мальчика, вчера утром захлебнувшегося в бассейне детского сада №134 Липецка во время урока плавания. Пока же, по данным GOROD48, состояние малыша, как и прежде, тяжелое. Самостоятельно ребенок не дышит, он находится на аппарате ИВЛ.
Напомним, что, по информации департамента образования мэрии, инцидент произошел в «лягушатнике», заполненном водой на 45 сантиметров. В группе было 12 детей. Когда дети стали выходить из бассейна, инструктор заметила, что один мальчик упал в воду. Она тут же вытащила его, крикнула, чтобы вызывали скорую помощь. До приезда медиков педагог пыталась реанимировать ребенка.
Данный инцидент находится на контроле правоохранительных органов.
Напомним, что, по информации департамента образования мэрии, инцидент произошел в «лягушатнике», заполненном водой на 45 сантиметров. В группе было 12 детей. Когда дети стали выходить из бассейна, инструктор заметила, что один мальчик упал в воду. Она тут же вытащила его, крикнула, чтобы вызывали скорую помощь. До приезда медиков педагог пыталась реанимировать ребенка.
Данный инцидент находится на контроле правоохранительных органов.
Еще в рубрике
53 минуты назадПроисшествия
Гость
Ответ
Ветерану УТ
Гость
Ветеран умственного труда
Живи малыш
Наташа
Гость