Происшествия

56 минут назад

Захлебнувшийся в бассейне детского сада ребенок продолжает находиться в коме

8 1627
#ЧП #дети
3
Захлебнувшийся в бассейне детского сада ребенок продолжает находиться в коме

Сегодня после обеда медики попытаются привести малыша в чувство.

Сегодня после обеда сотрудники реанимационного отделения областной больницы попытаются вывести из комы пятилетнего мальчика, вчера утром захлебнувшегося в бассейне детского сада №134 Липецка во время урока плавания. Пока же, по данным GOROD48, состояние малыша, как и прежде, тяжелое. Самостоятельно ребенок не дышит, он находится на аппарате ИВЛ.

Напомним, что, по информации департамента образования мэрии, инцидент произошел в «лягушатнике», заполненном водой на 45 сантиметров. В группе было 12 детей. Когда дети стали выходить из бассейна, инструктор заметила, что один мальчик упал в воду. Она тут же вытащила его, крикнула, чтобы вызывали скорую помощь. До приезда медиков педагог пыталась реанимировать ребенка.

Данный инцидент находится на контроле правоохранительных органов.
8 1627
#ЧП #дети
3

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

8 минут назад
Вопрос:: нахрена вообще в детском саду бассейн.
ответить

Ответ

12 минут назад
Ветеран умственного труда, не сразу заметила, что он под водой, 12 или 11 детей визуально точно не определить, что одного нет
ответить

Ветерану УТ

21 минуту назад
Не будем додумывать, может приступ , как тут писали ранее. Давайте дождёмся выводов проверки прокуратуры. Тренер с большим опытом, без присмотра 4-5леток оставить не могла.
ответить

Гость

21 минуту назад
Очень жаль малыша. И очень жаль педагога. Это несчастный случай. А сейчас её сделают во всем виноватой.
ответить

Ветеран умственного труда

29 минут назад
Если она "тут же его вытащила", то отчего такие тяжелые последствия?
ответить

Живи малыш

36 минут назад
Живи,пожалуйста
ответить

Наташа

39 минут назад
Живи малыш!!! ты выкарабкаешся!! У детей большие ресурсы!!!!
ответить

Гость

44 минуты назад
Господи дай сил ребёнку!!! Живи малыш.
ответить

Еще в рубрике

Липчане нашли труп во дворе своего дома
#труп
1
Липчане нашли труп во дворе своего дома

43 минуты назад

Происшествия
По факту ЧП в 134-м детсаду Липецка возбуждено уголовное дело
#ЧП #дети
3
По факту ЧП в 134-м детсаду Липецка возбуждено уголовное дело

44 минуты назад

Происшествия
Липчанка насмерть забила мужа лейкой от душа
#ссора #драка #присяжные
7
Липчанка насмерть забила мужа лейкой от душа

53 минуты назад

Происшествия
Уволенный рабочий обокрал коллегу
#кража #деньги #кошелек
3
Уволенный рабочий обокрал коллегу

59 минут назад

Происшествия
Два автомобиля перевернулись на дорогах области
#авария #ДТП
Два автомобиля перевернулись на дорогах области

сегодня, 09:09

Происшествия
В доме 30-летнего мужчины полицейские нашли килограмм марихуаны
#наркотики
В доме 30-летнего мужчины полицейские нашли килограмм марихуаны

сегодня, 08:50

Происшествия