В Ельце задержан подозреваемый в поножовщине иностранец

Задержанный пытался скрыться на родине.

Конфликт между несколькими мужчинами возле одного из торговых центров случился еще 14 сентября. Тогда во время потасовки было причинено ножевое ранение одному из участников инцидента – 22-летнему уроженцу страны ближнего зарубежья.



«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан предполагаемый участник преступления – 45 летний мужчина, также уроженец близлежащей республики. По имеющимся данным, мужчина пытался уйти от ответственности, выехав на родину, однако сделать ему это не удалось», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Следственным отделом ОМВД России по г. Ельцу возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



