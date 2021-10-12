Общество
26 минут назад
Магазин сначала нарушил «сухой закон», а потом проигнорировал требование управления потребрынка
Это повлекло очередной штраф.
Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в магазинах «Fix Price» в день запрета осуществлялась продажа алкогольной продукции, что нашло свое подтверждение и в системе ЕГАИС. В отношении ООО «Бест Прайс» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ. Управлением у общества истребованы документы, необходимые для рассмотрения дела. Однако общество проигнорировано определение об истребовании документов.
- Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, руководствуясь ст.17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении» обратилось в Химкинский районный суд Московской области по месту регистрации юридического лица, с соответствующим заявлением, - отметили в управлении потребрынка. - В результате рассмотрения заявления суд признал виновным ООО «Бест Прайс» в совершении административного правонарушения и назначил штраф в 50 тысяч рублей.
- Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, руководствуясь ст.17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении» обратилось в Химкинский районный суд Московской области по месту регистрации юридического лица, с соответствующим заявлением, - отметили в управлении потребрынка. - В результате рассмотрения заявления суд признал виновным ООО «Бест Прайс» в совершении административного правонарушения и назначил штраф в 50 тысяч рублей.