В районе СНТ «Цементник» горят пеньки

Пожарные тушат возгорание.

- Со вчерашнего дня в районе СНТ «Цементник» и рядом в лесничестве горят пеньки, их заливают, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Ничего критичного нет. Скорее всего, дачники начали сжигать траву, и огонь распространился на сухостой, пеньки и ветки.





В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области добавили, что вчера было загорание сухой растительности в Грязинском районе в Плехановском лесничестве. Площадь возгорания составила 2

гектара. Возгорание ликвидировано. В настоящий момент там дежурит караул, работает лесопожарный центр.



Липчане сообщают в соцсетях, что в районе СНТ «Металлург-4» и села Ярлуково что-то горит в лесу, туда заехали четыре пожарные машины.