Происшествия
сегодня, 09:39
В районе СНТ «Цементник» горят пеньки
Пожарные тушат возгорание.
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Липчане сообщают в соцсетях, что в районе СНТ «Металлург-4» и села Ярлуково что-то горит в лесу, туда заехали четыре пожарные машины.
- Со вчерашнего дня в районе СНТ «Цементник» и рядом в лесничестве горят пеньки, их заливают, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Ничего критичного нет. Скорее всего, дачники начали сжигать траву, и огонь распространился на сухостой, пеньки и ветки.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области добавили, что вчера было загорание сухой растительности в Грязинском районе в Плехановском лесничестве. Площадь возгорания составила 2
гектара. Возгорание ликвидировано. В настоящий момент там дежурит караул, работает лесопожарный центр.
гектара. Возгорание ликвидировано. В настоящий момент там дежурит караул, работает лесопожарный центр.
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