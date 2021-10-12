Происшествия

сегодня, 09:39

В районе СНТ «Цементник» горят пеньки

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#пожар
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Пожарные тушат возгорание.

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Липчане сообщают в соцсетях, что в районе СНТ «Металлург-4» и села Ярлуково что-то горит в лесу, туда заехали четыре пожарные машины.

- Со вчерашнего дня в районе СНТ «Цементник» и рядом в лесничестве горят пеньки, их заливают, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Ничего критичного нет. Скорее всего, дачники начали сжигать траву, и огонь распространился на сухостой, пеньки и ветки.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области добавили, что вчера было загорание сухой растительности в Грязинском районе в Плехановском лесничестве. Площадь возгорания составила 2
гектара. Возгорание ликвидировано. В настоящий момент там дежурит караул, работает лесопожарный центр.
4 1006
#пожар
1

Комментарии (4)

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нацпроект

5 минут назад
В районе СНТ аэропорта тоже жгут свалки, сушняк - все в дыму. В лесополосах вокруг аэропорта бензопилы работают - садоводы лесной фонд на дрова переводят! А чинуши-экологи от теплых кресел не отрываются: вместо поверок- отчеты "положительные" строчат или предпринимателей кошмарят.
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Да уж

33 минуты назад
Каждый день по несколько лесовозов вывозят лес,а потом сжигают.
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-

сегодня, 10:06
Лесхоз заметает следы нелегальных вырубок
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Ваш

сегодня, 09:51
Это те пеньки на которых вата голосовала за обнуление?
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