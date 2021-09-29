Ремонт на сетях электроснабжения внесёт коррективы в движение трамваев

Из-за ремонта на сетях электроснабжения в районе перекрёстка 8 Марта-Терешковой сегодня, 29 сентября, с 10.00 до 11.00 движение трамваев на участке от остановки «Центральный рынок» до остановки «9 микрорайон» скорректируют.



Как сообщили в городском департаменте транспорта, в это время движение трамваев маршрутов №1, 1К будет осуществляться до 9 микрорайона, а работа трамвайного маршрута №2 приостановлена.



