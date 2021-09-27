Проезд через двойную сплошную попал на запись видеорегистратора

Нарушение записали сегодня утром на улице Механизаторов.

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В редакцию GOROD48 прислали очередной видеоролик, на который попало нарушение правил дорожного движения.



На этот раз видео было снято автомобильным регистратором сегодня, 27 сентября около 07:05 в Липецке на улице Механизаторов недалеко от поворота с проспекта Победы.



На видеозаписи видно, как водитель автомобиля «Рено» с красивыми госномерами допускает грубое нарушение, пересекая двойную сплошную.