Происшествия
13 минут назад
Проезд через двойную сплошную попал на запись видеорегистратора
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Нарушение записали сегодня утром на улице Механизаторов.
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В редакцию GOROD48 прислали очередной видеоролик, на который попало нарушение правил дорожного движения.
На этот раз видео было снято автомобильным регистратором сегодня, 27 сентября около 07:05 в Липецке на улице Механизаторов недалеко от поворота с проспекта Победы.
На видеозаписи видно, как водитель автомобиля «Рено» с красивыми госномерами допускает грубое нарушение, пересекая двойную сплошную.
На этот раз видео было снято автомобильным регистратором сегодня, 27 сентября около 07:05 в Липецке на улице Механизаторов недалеко от поворота с проспекта Победы.
На видеозаписи видно, как водитель автомобиля «Рено» с красивыми госномерами допускает грубое нарушение, пересекая двойную сплошную.
118