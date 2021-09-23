Погода в Липецке

сегодня, 17:04

Малоподвижный циклон не выпускает дожди из Липецкой области

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#дожди
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Малоподвижный циклон не выпускает дожди из Липецкой области

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием малоподвижного циклона с центром над Центральным федеральным округом – дожди сохранятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 сентября в Липецкой области облачно, местами небольшие дожди, ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем будет от +10 до +15 градусов.

В Липецке облачно, ночью слабый дождь, днем небольшие дожди. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.

День 24 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году – 3 градуса мороза.
2 483
#дожди
1

Комментарии (2)

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Максим'ка Я

6 минут назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили под тридцать !!
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Катукова 18

16 минут назад
А нам уже отопление дали)))) как там поет Лариса Долина - Главней всего погода в доме))))
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