Малоподвижный циклон не выпускает дожди из Липецкой области

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием малоподвижного циклона с центром над Центральным федеральным округом – дожди сохранятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 сентября в Липецкой области облачно, местами небольшие дожди, ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем будет от +10 до +15 градусов.



В Липецке облачно, ночью слабый дождь, днем небольшие дожди. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.



День 24 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году – 3 градуса мороза.