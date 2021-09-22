В Липецкой области небольшие дожди и до +13

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием малоподвижного циклона с центром над Центральным федеральным округом – дожди сохранятся, но будут менее интенсивными. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 сентября в Липецкой области облачно, ночью местами, а днем повсеместно небольшие дожди, ночью местами туман. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +8 градусов, днем будет от +8 до +13 градусов.



В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.



День 23 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.

