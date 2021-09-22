48 минут назад
В Липецкой области небольшие дожди и до +13
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием малоподвижного циклона с центром над Центральным федеральным округом – дожди сохранятся, но будут менее интенсивными. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы.
В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.
День 23 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.
КвадраБот Максим
Futuristic