Погода в Липецке

48 минут назад

В Липецкой области небольшие дожди и до +13

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#дожди
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В Липецкой области небольшие дожди и до +13

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием малоподвижного циклона с центром над Центральным федеральным округом – дожди сохранятся, но будут менее интенсивными. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 сентября в Липецкой области облачно, ночью местами, а днем повсеместно небольшие дожди, ночью местами туман. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +8 градусов, днем будет от +8 до +13 градусов. 

В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов. 

День 23 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.  
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#дожди
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Комментарии (2)

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КвадраБот Максим

17 минут назад
Когда же уже снег выпадит , да морозы ударят под тридцать ?! Надоели эти уже дожди !!
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Futuristic

25 минут назад
обернуться б одеялом прямо с головой- развернуться к маю.
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