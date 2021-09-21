Происшествия

43 минуты назад

Прокуратура проводит проверку по драке в липецком техникуме

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#драка #избиение #техникум
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Прокуратура проводит проверку по драке в липецком техникуме

Будет дана оценка состоянию профилактики правонарушений учащихся в образовательном учреждении.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокуратура Правобережного района совместно со всеми заинтересованными ведомствами проводит проверку по инциденту в образовательном учреждении. Напомним, драку между учащимися Липецкого техникума общественного питания сняли на видео и выложили в соцсети накануне. Сегодня утром на ситуацию обратил внимание на своей странице в Инстаграм глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам случившегося, исполнению родителями участниц драки своих обязанностей по воспитанию детей, а также состоянию профилактики правонарушений учащихся в самом образовательном учреждении, - отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Полиция уже назначила потерпевшей девушке судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести нанесённых телесных повреждений, а в отношении родителей несовершеннолетних участников конфликта уже составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Следственный комитет также начал проверку по видеозаписи с дракой учащихся колледжа.

Вице-губернатор Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева сегодня встретились с директором и педагогами Липецкого техникума общественного питания.  В ближайшее время педсовет техникума рассмотрит вопрос о пребывании зачинщиц драки на прежнем месте учебы. В отношении руководства техникума также будет принято кадровое решение.
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#драка #избиение #техникум
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Комментарии (2)

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мнение народа

9 минут назад
Ну , это же бабы , они только так решают свои проблемы ! Простить , понять и не наказывать их !!
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ооо

14 минут назад
Ума даже не хватило это в сеть не выкладывать. А вообще, спасибо тем, кто снимал, без вас никакими проверками никто бы не занимался
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