Происшествия
43 минуты назад
Прокуратура проводит проверку по драке в липецком техникуме
Будет дана оценка состоянию профилактики правонарушений учащихся в образовательном учреждении.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокуратура Правобережного района совместно со всеми заинтересованными ведомствами проводит проверку по инциденту в образовательном учреждении. Напомним, драку между учащимися Липецкого техникума общественного питания сняли на видео и выложили в соцсети накануне. Сегодня утром на ситуацию обратил внимание на своей странице в Инстаграм глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
- В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам случившегося, исполнению родителями участниц драки своих обязанностей по воспитанию детей, а также состоянию профилактики правонарушений учащихся в самом образовательном учреждении, - отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Полиция уже назначила потерпевшей девушке судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести нанесённых телесных повреждений, а в отношении родителей несовершеннолетних участников конфликта уже составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Следственный комитет также начал проверку по видеозаписи с дракой учащихся колледжа.
Вице-губернатор Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева сегодня встретились с директором и педагогами Липецкого техникума общественного питания. В ближайшее время педсовет техникума рассмотрит вопрос о пребывании зачинщиц драки на прежнем месте учебы. В отношении руководства техникума также будет принято кадровое решение.
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