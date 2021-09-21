Прокуратура проводит проверку по драке в липецком техникуме

Будет дана оценка состоянию профилактики правонарушений учащихся в образовательном учреждении.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам случившегося, исполнению родителями участниц драки своих обязанностей по воспитанию детей, а также состоянию профилактики правонарушений учащихся в самом образовательном учреждении, - отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.









Вице-губернатор Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева сегодня встретились с директором и педагогами Липецкого техникума общественного питания. В ближайшее время педсовет техникума рассмотрит вопрос о пребывании зачинщиц драки на прежнем месте учебы . В отношении руководства техникума также будет принято кадровое решение.