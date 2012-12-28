У 232 подростков сегодня была ещё одна попытка получить аттестат за 9 классов

3 сентября математику сдают в шести пунктах проведения экзаменов.

Сегодня начался дополнительный период ОГЭ — основного государственного экзамена за 9-й класс. В Липецкой области 3 сентября ОГЭ по математике сдают 232 человека, задействовано шесть пунктов проведения экзаменов.«Экзамен по математике является одним из двух обязательных предметов для получения аттестата об основном общем образовании. В дополнительный период сдачи ОГЭ экзамены сдают те выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат», — сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области.ОГЭ по математике состоит из двух частей и 25 заданий. Продолжительность экзамена —3 часа 55 минут, с собой можно взять линейку для построения чертежей и справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования.Дополнительный период государственной итоговой аттестации для девятиклассников пройдет с 3 по 25 сентября. Результаты экзамена по математике станут известны не позднее 10 сентября.