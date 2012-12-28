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Погода в Липецке
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42 минуты назад
В Липецкой области небольшие дожди и до +26
Температура постепенно опускается до привычных значений.
Среднесуточные температуры составят 13-16 градусов тепла, что около климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем — от +21 до +26.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Ночью — от +10 до +12, днем — от +22 до +24 градусов.
День 4 сентября стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1970 году — 2 градуса тепла.
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