Политика

сегодня, 09:58

У «Единой России» в областном Совете 23 места, у КПРФ - 15

15 1717
#выборы
У «Единой России» в областном Совете 23 места, у КПРФ - 15

Определилось число мандатов, которые получат партии преодолевшие пятипроцентный барьер на выборах депутатов Липецкой областного Совета.

Сегодня на заседании избирательной комиссии Липецкой области стало известно число мест в облсовете, которые получат партии преодолевшие на выборах пятипроцентный барьер.

Напомним, таких по итогам выборов депутатов областного Совета шесть. Это «Единая Россия» с результатом  46,53%, КПРФ – 19,62%, ЛДПР – 8,25%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,44%, «Новые люди» – 5,05%, партия Пенсионеров – 5,21%.

Из 14 мандатов, предназначенных для победителей голосования по партийным спискам, семь получит «Единая Россия», три - КПРФ, по одному мандату остальные партии.

Таким образом, с учетом итогов голосования по одномандатным округам крупнейшими фракциями в областном Совете станут фракции «Единой России» - 23 депутата, и КПРФ - 15 депутатов.

15 1717
#выборы

Комментарии (15)

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Все Путем

2 минуты назад
Коммунист, .. чем моложе блогер, тем больше его родственников пострадало в пионерских лагерях
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Эх

7 минут назад
Не будет кворума у них.
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Житель Липецка.

11 минут назад
Коммунист,это точно.Хотя скорее всего это жертва ЕГЭ.
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Дзюба Анатолий Петрович

24 минуты назад
странно объединили победу коммунистов и то ,что за 22 млн . мэрия решила приобрести мусорные баки , ПОЗОЛОЧЕННЫЕ наверное . не куда деть деньги ,замените трубы отопления ,парят по всему Липецку из Клоков варят ,в лужах лежат . ржавеют ..ПОБЕДИЛА ли единая Россия ,если д сих пор ЛАТАЕТ ТРУБЫ БРЕЖНЕВА ...позор Власти !
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Лип

27 минут назад
Значит будут ещё фонтаны, в место здравоохранения.
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Коммунист

35 минут назад
Быстрее бы, чем моложе комментатор, тем больше он пострадал от сталинских репрессий))
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мда

41 минуту назад
дно выборов, выборы становятся все прозрачнее и прозрачнее...
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Быстрее бы

44 минуты назад
Коммунист, это случилось,а то репрессированных в советское время все больше.
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дно выборов

46 минут назад
Центризбирком России зашифровал на своем сайте статистику по состоявшимся 17-19 сентября выборам в Госдуму. Шифровка не позволяет автоматически скачать данные, чтобы провести независимый анализ. При попытке скачивания цифры становятся произвольно сгенерированным буквенным кодом.
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Житель

48 минут назад
Слава Богу !!!
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