сегодня, 09:58
У «Единой России» в областном Совете 23 места, у КПРФ - 15
Определилось число мандатов, которые получат партии преодолевшие пятипроцентный барьер на выборах депутатов Липецкой областного Совета.
Напомним, таких по итогам выборов депутатов областного Совета шесть. Это «Единая Россия» с результатом 46,53%, КПРФ – 19,62%, ЛДПР – 8,25%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,44%, «Новые люди» – 5,05%, партия Пенсионеров – 5,21%.
Из 14 мандатов, предназначенных для победителей голосования по партийным спискам, семь получит «Единая Россия», три - КПРФ, по одному мандату остальные партии.
Таким образом, с учетом итогов голосования по одномандатным округам крупнейшими фракциями в областном Совете станут фракции «Единой России» - 23 депутата, и КПРФ - 15 депутатов.
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