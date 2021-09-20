Политика

6 минут назад

Выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам выигрывают представители «Единой России»

61
#выборы
Выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам выигрывают представители «Единой России»


По данным избиркома на четыре часа утра, в одномандатных округах по выборам депутатов Госдумы побеждают представители партии «Единая Россия» Николай Борцов и Михаил Тарасенко. 

На выборах депутатов Липецкого областного Совета итоги голосования по партийным спискам выглядят следующим образом:

Липецкое региональное отделение ЛДПР - 9.65% голосов;

Региональное отделение ПАРТИИ «Родина» в Липецкой области - 1,17% голосов;

РО В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПАРТИИ НОВЫЕ ЛЮДИ 5,67% голосов;

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Липецкой области 5,65 голосов;

Липецкое региональное отделение «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ" - 1,95 голосов;

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ - 6,67 голосов;

ЛОО КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 3,14 голосов;

Липецкое областное отделение КПРФ 20, 94 голосов;

Липецкое региональное отделение Партии «Единая Россия» 42,12 голосов.

61
#выборы

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На сайте ЦИК появились первые сведения по итогам выборов депутатов Госдумы от Липецкой области
#выборы
22
На сайте ЦИК появились первые сведения по итогам выборов депутатов Госдумы от Липецкой области

вчера, 23:52

Политика
Явка избирателей за два часа до конца голосования составила в Липецкой области 49,12%
#выборы
7
Явка избирателей за два часа до конца голосования составила в Липецкой области 49,12%

вчера, 19:11

Политика
Явка избирателей в Липецкой области на 15:00 составила 44,72%
#выборы #явка
46
Явка избирателей в Липецкой области на 15:00 составила 44,72%

вчера, 16:17

Политика
В Липецке единый день голосования проходит без нарушений
#выборы
В Липецке единый день голосования проходит без нарушений

вчера, 15:36

Политика
Липецкая молодежь активно голосует
#выборы
15
Липецкая молодежь активно голосует

вчера, 13:44

Политика
В Липецкой области за два дня в избирательные комиссии разных уровней поступило 18 обращений
#выборы #жалобы
4
В Липецкой области за два дня в избирательные комиссии разных уровней поступило 18 обращений

вчера, 13:30

Политика