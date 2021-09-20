Выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам выигрывают представители «Единой России»





По данным избиркома на четыре часа утра, в одномандатных округах по выборам депутатов Госдумы побеждают представители партии «Единая Россия» Николай Борцов и Михаил Тарасенко.



На выборах депутатов Липецкого областного Совета итоги голосования по партийным спискам выглядят следующим образом:



Липецкое региональное отделение ЛДПР - 9.65% голосов;



Региональное отделение ПАРТИИ «Родина» в Липецкой области - 1,17% голосов;



РО В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПАРТИИ НОВЫЕ ЛЮДИ 5,67% голосов;



ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Липецкой области 5,65 голосов;



Липецкое региональное отделение «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ" - 1,95 голосов;



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ - 6,67 голосов;



ЛОО КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 3,14 голосов;



Липецкое областное отделение КПРФ 20, 94 голосов;



Липецкое региональное отделение Партии «Единая Россия» 42,12 голосов.



