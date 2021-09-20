Коммунисты выиграли рекордное для себя число мест в областном Совете

Сегодня председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов подвел итоги прошедших выборов. По словам председателя облизбиркома на выборы пришли 474 734 человека, это 52,46% от общего числа избирателей региона.В голосовании по партийным спискам на выборах депутатов Госдумы в Липецкой области победила «Единая Россия», эта партия набрала 48,38% голосов, следом за ней следует КПРФ с 21,3%. Пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР (7,78%) и «Справедливая Россия» (6%).В одномандатных округах победили Николай Борцов -47,82% и Михаил Тарасенко, который набрал 48,5%. Оба представляют «Единую Россию». Второй результат по этим округам у представителей КПРФ Николая Быковского (20,2%) и Сергея Токарева (16,25%).На выборах депутатов областного Совета победу по партийным спискам одержала «Единая Россия» - 46, 48% (218 414 голосов), у КПРФ - 19,64% (92 297 проголосовавших), ЛПР - 8,25% (38 781 голос), «Партия Пенсионеров»- 5,22% (24 533 прголосовавших), «Справедливая Россия» 6,43% или 30 209 голосов.По одномандатным округам первое место заняла партия «Единая Россия», представители этой партии выиграли 16 мандатов из 28, на втором месте КПРФ – 12 мандатов. Для КПРФ этот результат является лучшим за последние годы.На выборах депутатов Госдумы в 2016 году «Единая Россия» в Липецкой области набрала 56,19%. Это был один из самых высоких результатов в Центральном федеральном округе. Результаты соперников ЕР оказались куда скромнее: КПРФ — 13,68%, ЛДПР — 12,33%, «Справедливая Россия» — 5,96%. Показала Липецкая область и неплохую явку на выборы — 52,6%.

В одномандатных округах пять лет назад сильнее оказались кандидаты, представляющие «Единую Россию». В округе №114 победил действующий депутат Государственной думы Николай Борцов (56,28%), в округе №115 — профсоюзный деятель Михаил Тарасенко (61,81%).

На выборах в областной совет депутатов за список «Единой России» проголосовали 53,81% пришедших на выборы избирателей, за КПРФ — 13,66%, за ЛДПР — 12,07%, за «Справедливую Россию» — 7,23%. Кроме того, кандидаты от ЕР победили во всех 28 одномандатных округах.

Таким образом в областном Совете прошлого созыва 46 депутатов из 56 представляли «Единую Россию». КПРФ и ЛДПР получили по четыре места. «Справедливая Россия» — два.