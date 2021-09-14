Происшествия

сегодня, 16:36

В Липецке «Опель» врезался в «Митсубиси» и остановился у световой опоры

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#ДТП

В ДТП никто не пострадал.

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Сегодня в 8:00 в Липецке на улице Студёновской произошло ДТП.

Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД по городу Липецку, по предварительным данным, автомобиль «Опель Астра» под управлением 40-летней женщины врезался в автомобиль «Митсубиси», за рулём которого был 25-летний мужчина, а затем «Опель Астра» вылетел на обочину и остановился у световой опоры.

ДТП произошло при перестроении автомобиля — в этом месте шёл ямочный ремонт. В результате происшествия никто не пострадал.
4 1138
#ДТП

Комментарии (4)

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Сколько можно

21 минуту назад
Идиотизм, задолб..ли со своим ямочным ремонтом! Понаехали дырок и оставили-сразу надо засыпать!!! Вчера вечером чуть колёса не отлетели там
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ох уж эти женщины

37 минут назад
товарищ Поддорожный, ну да, вот мужик бы точно в опору попал бы! :)))
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Пипа

сегодня, 17:05
Ездить не купила?
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товарищ Поддорожный

сегодня, 16:49
Ну , это же женщина , они все так ездят ! Понять , простить и не наказывать её !!
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