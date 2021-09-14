Происшествия
сегодня, 16:36
В Липецке «Опель» врезался в «Митсубиси» и остановился у световой опоры
В ДТП никто не пострадал.
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Сегодня в 8:00 в Липецке на улице Студёновской произошло ДТП.
Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД по городу Липецку, по предварительным данным, автомобиль «Опель Астра» под управлением 40-летней женщины врезался в автомобиль «Митсубиси», за рулём которого был 25-летний мужчина, а затем «Опель Астра» вылетел на обочину и остановился у световой опоры.
ДТП произошло при перестроении автомобиля — в этом месте шёл ямочный ремонт. В результате происшествия никто не пострадал.
Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД по городу Липецку, по предварительным данным, автомобиль «Опель Астра» под управлением 40-летней женщины врезался в автомобиль «Митсубиси», за рулём которого был 25-летний мужчина, а затем «Опель Астра» вылетел на обочину и остановился у световой опоры.
ДТП произошло при перестроении автомобиля — в этом месте шёл ямочный ремонт. В результате происшествия никто не пострадал.
Сколько можно
ох уж эти женщины
Пипа
товарищ Поддорожный