В Липецке «Опель» врезался в «Митсубиси» и остановился у световой опоры

В ДТП никто не пострадал.

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Сегодня в 8:00 в Липецке на улице Студёновской произошло ДТП.



Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД по городу Липецку, по предварительным данным, автомобиль «Опель Астра» под управлением 40-летней женщины врезался в автомобиль «Митсубиси», за рулём которого был 25-летний мужчина, а затем «Опель Астра» вылетел на обочину и остановился у световой опоры.



ДТП произошло при перестроении автомобиля — в этом месте шёл ямочный ремонт. В результате происшествия никто не пострадал.