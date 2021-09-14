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сегодня, 10:15

Если бы вы стали депутатом, что сделали в первую очередь?

17 519
#Говорит Липецк
2

GOROD48 спросил у липчан: «Если бы вы стали депутатом, что сделали в первую очередь?»

С 17 по 19 сентября пройдут выборы. Липчане будут выбирать своих представителей в Госдуме и областном Совете депутатов. А если бы сами стали депутатами, чем занялись?

Люди на улице тут же набросали список проблем, которыми занялись бы в случае своего избрания: понизили бы пенсионный возраст, увеличили зарплаты, починили дороги, навели порядок в городе. Никто не сказал, что планирует обогащаться став депутатом.
17 519
#Говорит Липецк
2

Комментарии (17)

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Власть одна - Народ

11 минут назад
Депутаты слуги народа, а возомнили себя царьками. Сами себе зарплаты рисуют в несколько нулей за ковыряние в носу .А по факту все они юр лица. Слуги народа. Власть одна - это Народ. Так вот Пусть депутатки зарплату получают в 15 тысяч и пенсии 10 т. Тогда может ахинею перестанут нести и лапшу многолетнюю!
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Дворник

21 минуту назад
В первую очередь повысить МРОТ за счёт увеличения НДФЛ на богатых. Сделать его дифференцированным, как в развитых странах. Плоская шкала подоходного налога, когда и с олигарха и с медсестры с её зарплатой в 15 тыс. рублей, берут 13 %, давно устарела и безнравственна. А также повысить налог на дивиденды,, которые у собственников и владельцев крупных пакетоы акйи значительно больше прямых затрат.
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322 млн.руб у депутатши !,

27 минут назад
Капиталист, да!
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Коммунист

31 минуту назад
Капиталист, флаг тебе в руки)))
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Пердимонокль

32 минуты назад
К сожалению 99% стали бы искать возможность присосаться к какой-нибудь кормушки. Ну или воровать.
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Это же цирк с их обещаниями.

34 минуты назад
Почти у всех партий одни ите же лозунги. А что эти депутаты,партии не могут свои требования обеденный и вынести на повестку голосования?
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Futuristic

36 минут назад
Сделал бы все что бы в Липецке сокращалось автомобилизация население вводил бы платные парковки бесплатные пересадки на транспорте в плоть до создание магистральных ночных маршрутов проходящие через весь город с возможностью пересаживаться с одного маршрута в другой возможно ходящими петлями с заездами в несколько микрорайонов по пути следования старался бы привлекать в город предприятия без нагрузки на окружающую среду c уровнем зарплат сопоставимых с Подмосковье. Делал бы все что бы молодежь хотела бы приезжать в Липецк а не уезжать из него поддерживал бы малый и средний бизнес предоставил бы возможность нормально зарабатывать даже пенсионерам.
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Капиталист

37 минут назад
Коммунист, а я бы все уменьшил. Кроме налогов и пенсионного возраста
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Коммунист

39 минут назад
Я бы повысил, сократил и уменьшил. Прям как в СССР. Ну а что именно, думайте сами. И зарплату всем среднюю- 120 рублей. Как при СССР)))
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322 млн.руб у депутатши !

44 минуты назад
Коммунист, да !
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