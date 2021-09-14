ПозиTиV
сегодня, 10:15
Если бы вы стали депутатом, что сделали в первую очередь?
17 519
GOROD48 спросил у липчан: «Если бы вы стали депутатом, что сделали в первую очередь?»
С 17 по 19 сентября пройдут выборы. Липчане будут выбирать своих представителей в Госдуме и областном Совете депутатов. А если бы сами стали депутатами, чем занялись?
Люди на улице тут же набросали список проблем, которыми занялись бы в случае своего избрания: понизили бы пенсионный возраст, увеличили зарплаты, починили дороги, навели порядок в городе. Никто не сказал, что планирует обогащаться став депутатом.
Люди на улице тут же набросали список проблем, которыми занялись бы в случае своего избрания: понизили бы пенсионный возраст, увеличили зарплаты, починили дороги, навели порядок в городе. Никто не сказал, что планирует обогащаться став депутатом.
17 519
Комментарии (17)
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Власть одна - Народ
Дворник
322 млн.руб у депутатши !,
Коммунист
Пердимонокль
Это же цирк с их обещаниями.
Futuristic
Капиталист
Коммунист
322 млн.руб у депутатши !