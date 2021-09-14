GOROD48 спросил у липчан: «Если бы вы стали депутатом, что сделали в первую очередь?»

С 17 по 19 сентября пройдут выборы. Липчане будут выбирать своих представителей в Госдуме и областном Совете депутатов. А если бы сами стали депутатами, чем занялись?



Люди на улице тут же набросали список проблем, которыми занялись бы в случае своего избрания: понизили бы пенсионный возраст, увеличили зарплаты, починили дороги, навели порядок в городе. Никто не сказал, что планирует обогащаться став депутатом.