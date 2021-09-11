Происшествия

сегодня, 03:10

Из-под завалов в поселке Солидарность извлечены два человека

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#взрыв газа

Пострадавшие госпитализированы.

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Из-под завалов на месте разрушенного взрывом газа подъезда двухэтажного жилого дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области извлечены два человека. Об этом сообщил врио начальника центра управления в кризисным ситуациях Главного управления МЧС России  по Липецкой области Александр Емельяненко.

- Люди извлечены живыми, это взрослые, они госпитализированы, еще четыре четыре жильца дома обратились за медицинской помощью самостоятельно,.- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

По данным МЧС, взрыв газа в жилом двухэтажном доме на улице Школьной в поселке Солидарность Елецкого района произошел сегодня около часа ночи. Взрывом разрушен один из подъездов дома.

-  По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены дома, -  говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

- На текущий момент известно о шести пострадавших. Госпитализированы пять человек. Один от госпитализации отказался. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Работы по разбору завалов продолжаются. Проводится эвакуация жильцов дома в пункт временного размещения, - заявили в пресс-службе администрации Липецкой области.
832
#взрыв газа

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