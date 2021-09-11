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В Липецкой области взрыв газа разрушил подъезд жилого дома

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#взрыв газа
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Ночью 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района на  улице Школьной в доме №24 произошел взрыв газа. В результате взрыва разрушен один из подъездов двухэтажного жилого дома.

-  По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены. Погибшие и пострадавшие устанавливаются. Проводится  эвакуация жильцов дома, -  сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

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Спасатели проводят поисковые работы на месте завалов, кроме того у причины происшествия выясняет следственно-оперативная группа УМВД РФ по Липецкой области.

- Сотрудники полиции окажут помощь жителям разрушенного от взрыва газа дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области оперативно восстановить утраченные и испорченные документы, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
1224
#взрыв газа

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