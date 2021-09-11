В Липецкой области взрыв газа разрушил подъезд жилого дома

Ночью 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района на улице Школьной в доме №24 произошел взрыв газа. В результате взрыва разрушен один из подъездов двухэтажного жилого дома.- По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены. Погибшие и пострадавшие устанавливаются. Проводится эвакуация жильцов дома, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.Спасатели проводят поисковые работы на месте завалов, кроме того у причины происшествия выясняет следственно-оперативная группа УМВД РФ по Липецкой области.- Сотрудники полиции окажут помощь жителям разрушенного от взрыва газа дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области оперативно восстановить утраченные и испорченные документы, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.