Происшествия
сегодня, 02:17
В Липецкой области взрыв газа разрушил подъезд жилого дома
1224
Загрузка плеера
Ночью 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района на улице Школьной в доме №24 произошел взрыв газа. В результате взрыва разрушен один из подъездов двухэтажного жилого дома.
- По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены. Погибшие и пострадавшие устанавливаются. Проводится эвакуация жильцов дома, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Спасатели проводят поисковые работы на месте завалов, кроме того у причины происшествия выясняет следственно-оперативная группа УМВД РФ по Липецкой области.
- Сотрудники полиции окажут помощь жителям разрушенного от взрыва газа дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области оперативно восстановить утраченные и испорченные документы, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
- По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены. Погибшие и пострадавшие устанавливаются. Проводится эвакуация жильцов дома, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Спасатели проводят поисковые работы на месте завалов, кроме того у причины происшествия выясняет следственно-оперативная группа УМВД РФ по Липецкой области.
- Сотрудники полиции окажут помощь жителям разрушенного от взрыва газа дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области оперативно восстановить утраченные и испорченные документы, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
1224