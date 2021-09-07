Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 7 сентября. Сегодня автобусы снова будут ходить по улице Зегеля. Санитарные врачи готовы ответить на вопросы по школьному питанию. Родители учеников могут получить поддержку от государства. Под Липецком начинается форум волонтеров. Все желающие могут проверить уровень своей финансовой грамотности. Вечером можно сходить на выставку: в городе работают несколько интересных экспозиций.

Погода



В Липецке во вторник переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +15 до +17 градусов. Ветер западный, 6-11 м/с.



День 7 сентября стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 2 градуса тепла.



Транспорт



Во вторник автобусы маршрутов №№36, 300, 306, 322, 325, 345 и 359 вновь будут ходить по улице Зегеля. А вот маршруты №№2, 9Т, 12, 33, 39, 44, 302 и 315, как и прежде, будут курсировать по улице Плеханова.



ЛипецкОбщественный транспорт Липецка Советский округ — Яндекс.Карты





Сезон кабачков





Богатый урожай кабачков сейчас стал отдельной темой для всевозможных мемов. Но мемы мемами, а дары природы нужно пустить в дело. Например, приготовить из кабачков и баклажанов завтрак по рецепту липчанки Ольги.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля (@volodina_48)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Финансовая грамотность



Все зарегистрированные на портале «Госуслуги» липчане могут проверить свою финансовую грамотность. Специально для липчан там запущен



Бесплатная вакцинация



Сегодня мобильные пункты прививок от COVID-19 работают ТЦ «Октябрьский», ТЦ «Малибу», а также в офисе врача общей практики на Московской, 143.







Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.



Школьное питание



Эта тема, наверное, никогда не потеряет своей остроты. Поэтому до 17 сентября санитарные врачи будут отвечать на вопросы родителей по питанию детей в школе. «Горячая линия» будет работать по расписанию: понедельник-четверг с 9-00 до 16-00, пятница с 9-00 до 14-00. Свои вопросы можно задать по телефонам 30-88-25 и 30-88-30.



Форум добровольцев



7 сентября на базе отдыха под Липецком начинается региональный «Форум добровольцев». В рамках форума запланировано проведение образовательной программы, выступление органов исполнительной власти и презентация федеральных программ, направленных на развитие добровольческой деятельности. Программа форума включает в себя: интерактивные лекции, тренинги, деловые игры, групповые упражнения и практики, дискуссии и практические кейсы. Встреча волонтеров и их кураторов будет длиться пять дней.



Поддержка родителей



Учеба в школе — это не только испытание для нервов родителей, но и для их кошельков. В управлении социальной политики рассказали, на какую поддержку могут претендовать родители школьников.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соцзащита Липецкая область (@usznlo)



Ах, вернисаж!…



В сентябре вечерние прогулки по городу многим кажутся уже не столько комфортными. От дыхания осени можно укрыться в выставочных залах.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Липецкая областная библиотека (@lib48ru) В Липецке во вторник переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +15 до +17 градусов. Ветер западный, 6-11 м/с.День 7 сентября стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 2 градуса тепла.Во вторник автобусы маршрутов №№36, 300, 306, 322, 325, 345 и 359 вновь будут ходить по улице Зегеля. А вот маршруты №№2, 9Т, 12, 33, 39, 44, 302 и 315, как и прежде, будут курсировать по улице Плеханова.Богатый урожай кабачков сейчас стал отдельной темой для всевозможных мемов. Но мемы мемами, а дары природы нужно пустить в дело. Например, приготовить из кабачков и баклажанов завтрак по рецепту липчанки Ольги.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Все зарегистрированные на портале «Госуслуги» липчане могут проверить свою финансовую грамотность. Специально для липчан там запущен онлайн-опрос . По результата анкетирования сделают вывод о финансовой грамотности населения.Сегодня мобильные пункты прививок от COVID-19 работают ТЦ «Октябрьский», ТЦ «Малибу», а также в офисе врача общей практики на Московской, 143.Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.Эта тема, наверное, никогда не потеряет своей остроты. Поэтому до 17 сентября санитарные врачи будут отвечать на вопросы родителей по питанию детей в школе. «Горячая линия» будет работать по расписанию: понедельник-четверг с 9-00 до 16-00, пятница с 9-00 до 14-00. Свои вопросы можно задать по телефонам 30-88-25 и 30-88-30.7 сентября на базе отдыха под Липецком начинается региональный «Форум добровольцев». В рамках форума запланировано проведение образовательной программы, выступление органов исполнительной власти и презентация федеральных программ, направленных на развитие добровольческой деятельности. Программа форума включает в себя: интерактивные лекции, тренинги, деловые игры, групповые упражнения и практики, дискуссии и практические кейсы. Встреча волонтеров и их кураторов будет длиться пять дней.Учеба в школе — это не только испытание для нервов родителей, но и для их кошельков. В управлении социальной политики рассказали, на какую поддержку могут претендовать родители школьников.В сентябре вечерние прогулки по городу многим кажутся уже не столько комфортными. От дыхания осени можно укрыться в выставочных залах.