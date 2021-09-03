Общество

сегодня, 10:28

Липчане пошли в суд из-за кошки-добытчицы

1 1015
#кошка #суд #голуби
3
Липчане пошли в суд из-за кошки-добытчицы

Пушистая хищница задушила элитных голубей соседки своего хозяина.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела апелляционную жалобу на решение по нетривиальному спору. Причиной судебной тяжбы стали действия кошки.

Как указано в материалах суда, истица и ответчик живут в соседних частных домах в Октябрьском районе Липецка. Женщина держит породистых голубей, а ее сосед — обычную домашнюю кошку. 21 ноября 2020 года кошка пробралась в голубятню и задушила одного голубя. Свой визит хищница повторила 26 ноября. На этот раз ее добычей стали сразу 26 голубей разных пород. Пушистую злоумышленницу вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Истица предложила соседу возместить в добровольном порядке ущерб, но он отказался. В возбуждении уголовного дела было отказано.

Тогда владелица голубятни обратилась в суд. Она просила взыскать с соседа 81 000 рублей за 27 погибших голубей, а также - компенсацию морального вреда в 100 000 рублей. Женщина пояснила, что из-за гибели породистых голубей она пережила физические и нравственные страдания.

Суд первой инстанции удовлетворил требования частично. Октябрьский районный суд Липецка взыскал с соседа 36 250 рублей. Ответчик с таким исходом не согласился и подал апелляцию. Коллегия областного суда не нашла оснований для изменения решения первой инстанции.
1 1015
#кошка #суд #голуби
3

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

адвокат

9 минут назад
Надо было отказаться от кошки. И не надо тогда платить.
ответить

Еще в рубрике

Дорожникам придется заплатить за разбитый «BMW»
#яма #ДТП #авария
Дорожникам придется заплатить за разбитый «BMW»

сегодня, 09:58

Общество
При приготовлении роллов не обрабатывали руки антисептиками
#коронавирус #торговля
2
При приготовлении роллов не обрабатывали руки антисептиками

сегодня, 09:37

Общество
Естественная убыль липчан в январе-июле выросла на 47%
#демография
10
Естественная убыль липчан в январе-июле выросла на 47%

сегодня, 09:33

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
1
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: насильник на улице Неделина, путинские выплаты и руфер-экстремал
#вечЁрка #насильник #деньги
3
Липецкая вечЁрка: насильник на улице Неделина, путинские выплаты и руфер-экстремал

вчера, 20:21

Общество
Азиза в руках липецких аферистов - подозревают знакомые семьи ее нового мужа
#Азиза Мухамедова #свадьба #шоу-бизнес
19
Азиза в руках липецких аферистов - подозревают знакомые семьи ее нового мужа

вчера, 19:45

Общество