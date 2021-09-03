Липчане пошли в суд из-за кошки-добытчицы

Пушистая хищница задушила элитных голубей соседки своего хозяина.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела апелляционную жалобу на решение по нетривиальному спору. Причиной судебной тяжбы стали действия кошки.



Как указано в материалах суда, истица и ответчик живут в соседних частных домах в Октябрьском районе Липецка. Женщина держит породистых голубей, а ее сосед — обычную домашнюю кошку. 21 ноября 2020 года кошка пробралась в голубятню и задушила одного голубя. Свой визит хищница повторила 26 ноября. На этот раз ее добычей стали сразу 26 голубей разных пород. Пушистую злоумышленницу вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Истица предложила соседу возместить в добровольном порядке ущерб, но он отказался. В возбуждении уголовного дела было отказано.



Тогда владелица голубятни обратилась в суд. Она просила взыскать с соседа 81 000 рублей за 27 погибших голубей, а также - компенсацию морального вреда в 100 000 рублей. Женщина пояснила, что из-за гибели породистых голубей она пережила физические и нравственные страдания.



Суд первой инстанции удовлетворил требования частично. Октябрьский районный суд Липецка взыскал с соседа 36 250 рублей. Ответчик с таким исходом не согласился и подал апелляцию. Коллегия областного суда не нашла оснований для изменения решения первой инстанции.