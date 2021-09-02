На двух десятках улиц отключат холодную воду

3 сентября с 05:00 до 23:50 холодную воду отключат потребителям домов №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20а, 20, 21, 21а, 22, ст. 22а, 22а, 23, 24а, вл. 24, 31, 31а, 31б, 31в, 33, 33/1, 35, 39 по улице 50 лет НЛМК, № 1 по улице Неделина, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16а, 18, по улице Лутова, №№ 91, 91а по улице Фрунзе. ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды для обеспечения переврезок на сетях водоснабжения.



С 09:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 25, вл.30 по улице Шкатова, №№ 1а, 2, 2а, 2б, 2б лит.1, 2б/2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 1а, 2, 3, 5, 6, 8 по улице Ушакова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 14 по улице Нахимова, №№ 1, 2, 4, 5, 5а, по улице Амурской, №№ 2, 3, 4, вл.7, по улице Промышленной, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6а в переулке Луначарского. ЛГЭК временно отключит холодную воду для ремонтных работ по заявке ООО «Липецкий банный комплекс» по адресу: улица Гайдара, 21.



С 09:00 до 20:00 из-за ремонтных работ по заявке УК «Строй-Сервис Э» по адресу: улица Мусоргского, 6, без холодной воды останутся потребители домов №№ 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 100а по улице Гагарина, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл.8а, 9, 10, 12, 12а/2, вл. 15, 17а, ст.17, 17, 17а1, 20 по улице Нестерова, №№ 57, 162, 162/1, 164, 164/1, 164а, 164б, 164б лит.Ж, 164в, 164г, по улице Тельмана, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8/1, 8а, 10 по улице Качалова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по улице Мусоргского, №№ 1, 3, 5, 5а, 5ст.3, 5ст.2, 5ст.1, 5в/1, 5Аст.1, 6ст.1, 6 в переулке Попова.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям домов №№ 43, 51а, 55, 57 по улице Меркулова, №№ 4, 8 ,10, 12, 14 по улице Катукова, №№ 3, 5, 7, 15, 21 по проспекту 60 лет СССР, №№ 118, 120, 126, 132, 128, 116 по проспекту Победы для устранения утечек на участках по адресам: улица Катукова, 4 и улица Катукова, 12.



Воду на участки подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

