Общество

сегодня, 11:22

В Липецке хотят построить 5,2 км новых трамвайных путей

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#трамвай
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В Липецке хотят построить 5,2 км новых трамвайных путей

Участь проекта решат в правительстве.

Сегодня на очередной сессии Липецкого горсовета председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов рассказал о работе муниципального и частных перевозчиков. Как только чиновник закончил отчет, его забросали вопросами.

Депутат Сергей Сазонов спросил об электробусах. Мол, недавно было очень популярным говорить об этом виде транспорта.

– Они работают. Развитие этого вида транспорта будет зависеть от стратегии, которую выберет правительство. Но для Липецка это – не приоритет. Приоритет – транспорт на метане, - сказала Евгений Чекрыжов.

– Почему в вашем отчете не было ни слова о трамваях? – поинтересовался спикер горсовета Александр Афанасьев.

– С трамваем все хорошо. Мы даже планируем строительство новых линий. Мы подали заявку в правительство о строительстве ветки протяженностью 5,2 километра по новым микрорайонам Липецка. В заявке – и просьба о софинсировании обновления подвижного состава, - ответил Евгений Чекрыжов.

– А все ли ветки функционируют сегодня? – спросил Николай Двугрошев.

– В настоящее время по всем существующим участкам трамваи ездят. Да, есть участки, которые требуют ремонтов. Аварийно-опасные участки принимают все меры для ремонта путей и продолжения по ним движения. В этом году, кстати, стало меньше сходов трамваев с путей по этой причине, – сказал чиновник.

Депутаты Николай Двугрошев и Светлана Бессонова высказали опасения насчет работы ведущего городского перевозчика, МУПа «Липецкпассажиртранс». В частности, их интересовала участь новой техники и текучки кадров у муниципального перевозчика.

Председатель профильного департамента мэрии сообщил, что из 32 новых «ЛиАЗов» на линии выходит 85% машин. Остальные автобусы – на плановых ремонтах. Из ответа председателя департамента транспорта следовало, что в июле-августе главные проблемы у перевозчика были связаны не с состоянием техники, а с нехваткой водителей. Многие из них заболели, что вызвало сложности с исполнением графика рейсов.

– Да, текучка на предприятии есть. Это наша основная проблема. Работа в МУПе напряженная. График работы, наверное, неудобный для обычного человека. Плюс случаются конфликты с пассажирами, – сказал Евгений Чекрыжов.

– Может, пока пересматривать размеры зарплат в «Липецкпассажиртрансе», в том же МБУ «Управление благоустройства Липецка»? Большая, кстати, текучка и в городской администрации как раз по причине размеров заработной платы, – высказал предложение Александр Афанасьев.

– Мы озабочены этой проблемой. Сравниваем аналоги по зарплатам с другими соседними городами, и видим, что они – не в нашу пользу, – отреагировал на реплику спикуера первый вице-мэр Липецка Константин Востриков.

И тут взорвался депутат Евгений Павлов:

– Гонки на дорогах! Старый парк у частников! Сроки ожидания автобусов на остановках! Будет ли увеличиваться стоимость проезда? Вот эти вопросы интересуют моего избирателя. Вот об этом-то хотелось услышать! А так что мне оставить в голове с точки зрения деятельности вашего департамента?

Евгений Чекрыжов не знал, что сказать депутату.

– Вы сейчас не готовы ответить на заданные вопросы, – прерывал председателя департамента спикер горсовета. – Я попрошу к следующей профильной комиссии моих коллег подготовить вам список вопросов, а вам – подготовить ответы на них.
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#трамвай
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Комментарии (14)

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Я

12 минут назад
Да, с трамваями и действительно все хорошо, за 25 деревянных можно доехать до дома и одновременно прокатнуться на атракционе. Хоть разок бы выползли из своих мерседесов и посмотрели на трамваи поближе в очках, если плохо видят....
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Читатель

19 минут назад
Трамваи надо обновлять и открывать новые маршруты. Это самый перспективный и экологичный транспорт у которого нет пробок
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Мимоходом

29 минут назад
Город48, а что у вас слово д е м о н т а ж уже нецензурное?
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Эффективный менеджер

31 минуту назад
получку в мэрии однозначно надо повышать!!! Работа АДСКАЯ, а платят гроши
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Мимоходом

40 минут назад
Когда * , обосновывали необходимость затратным содержанием питающих подстанций, изношенностью оборудования. А теперь все нормально? Даже если по-новой копать под пути, сеть проводов тянуть, подстанции ставить?
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ксв

48 минут назад
НИОДНОГО Ж/Д ПЕРЕЕЗДА НорМАЛЬНОГО В Липецке НЕТ,А на ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДы ВООБЩЕ УБОЖЕСТВО ,А НЕ ПЕРЕЕЗД
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игорь

57 минут назад
Вот, решение вопроса..., да вам сколько не расширяй дороги у вас всеравно пробки так как вы свои тазы бьете.Вам хоть самолетную полосу сделай.А трамвай это вещь всегда без пробок
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Дмитрий

сегодня, 11:51
Где 30 и 330 автобусы в 6 утра???
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Константин

сегодня, 11:40
Одна газовая заправка на Руднике.Посмотрите,что там по утрам???Что бы получить обещанные 65 тыс.как пишут в объявлении при приёме на работу,надо жить в автобусе,работать без выходных.А если выработать свои часы по КЗОТУ,то З.п. от 20-30 тыс.Мало кто хочет идти на такую адскую работу при таком финансировании.
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Транспорт на метане

сегодня, 11:37
Вы серьезно??? Это шутка?
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