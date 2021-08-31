В Липецке хотят построить 5,2 км новых трамвайных путей

Участь проекта решат в правительстве.

Сегодня на очередной сессии Липецкого горсовета председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов рассказал о работе муниципального и частных перевозчиков. Как только чиновник закончил отчет, его забросали вопросами.



Депутат Сергей Сазонов спросил об электробусах. Мол, недавно было очень популярным говорить об этом виде транспорта.



– Они работают. Развитие этого вида транспорта будет зависеть от стратегии, которую выберет правительство. Но для Липецка это – не приоритет. Приоритет – транспорт на метане, - сказала Евгений Чекрыжов.



– Почему в вашем отчете не было ни слова о трамваях? – поинтересовался спикер горсовета Александр Афанасьев.



– С трамваем все хорошо. Мы даже планируем строительство новых линий. Мы подали заявку в правительство о строительстве ветки протяженностью 5,2 километра по новым микрорайонам Липецка. В заявке – и просьба о софинсировании обновления подвижного состава, - ответил Евгений Чекрыжов.



– А все ли ветки функционируют сегодня? – спросил Николай Двугрошев.



– В настоящее время по всем существующим участкам трамваи ездят. Да, есть участки, которые требуют ремонтов. Аварийно-опасные участки принимают все меры для ремонта путей и продолжения по ним движения. В этом году, кстати, стало меньше сходов трамваев с путей по этой причине, – сказал чиновник.



Депутаты Николай Двугрошев и Светлана Бессонова высказали опасения насчет работы ведущего городского перевозчика, МУПа «Липецкпассажиртранс». В частности, их интересовала участь новой техники и текучки кадров у муниципального перевозчика.



Председатель профильного департамента мэрии сообщил, что из 32 новых «ЛиАЗов» на линии выходит 85% машин. Остальные автобусы – на плановых ремонтах. Из ответа председателя департамента транспорта следовало, что в июле-августе главные проблемы у перевозчика были связаны не с состоянием техники, а с нехваткой водителей. Многие из них заболели, что вызвало сложности с исполнением графика рейсов.



– Да, текучка на предприятии есть. Это наша основная проблема. Работа в МУПе напряженная. График работы, наверное, неудобный для обычного человека. Плюс случаются конфликты с пассажирами, – сказал Евгений Чекрыжов.



– Может, пока пересматривать размеры зарплат в «Липецкпассажиртрансе», в том же МБУ «Управление благоустройства Липецка»? Большая, кстати, текучка и в городской администрации как раз по причине размеров заработной платы, – высказал предложение Александр Афанасьев.



– Мы озабочены этой проблемой. Сравниваем аналоги по зарплатам с другими соседними городами, и видим, что они – не в нашу пользу, – отреагировал на реплику спикуера первый вице-мэр Липецка Константин Востриков.



И тут взорвался депутат Евгений Павлов:



– Гонки на дорогах! Старый парк у частников! Сроки ожидания автобусов на остановках! Будет ли увеличиваться стоимость проезда? Вот эти вопросы интересуют моего избирателя. Вот об этом-то хотелось услышать! А так что мне оставить в голове с точки зрения деятельности вашего департамента?



Евгений Чекрыжов не знал, что сказать депутату.



– Вы сейчас не готовы ответить на заданные вопросы, – прерывал председателя департамента спикер горсовета. – Я попрошу к следующей профильной комиссии моих коллег подготовить вам список вопросов, а вам – подготовить ответы на них.