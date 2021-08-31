Происшествия

сегодня, 11:17

Грузовик слетел с дороги и врезался в деревья, водитель погиб

4 2183
#авария #ДТП
2
Грузовик слетел с дороги и врезался в деревья, водитель погиб

За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб и восемь пострадали.   

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 30 августа в Лебедянском районе на дороге Становое-Троекурово-Лебедянь слетел с дороги и врезался в деревья грузовик «ЗИЛ». От полученных травм 54-летний водитель грузовика скончался на месте ДТП. 

В Ельце на улице Ольшанской 35-летний водитель автомобиля «ГАЗель», совершил наезд на 5-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован в ГУЗ «Елецкая городская детская больница».

В Ельце на улице Рязано - Уральской 21-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада-217030» сбила на пешеходном переходе 11-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали.

В Липецке на улице Гагарина 29-летний водитель,   управляя «Шевроле Круз» допустил наезд 39-летнюю женщину. Пострадавшая доставлялась в ЛОКБ, после оказания помощи отпущена.

В Липецке на улице Ангарской грузовик «Скания» врезался в стоящий автомобиль «Рено Логан». В ДТП пострадали пассажиры «Рено»: 43-лений мужчина 39-летняя женщина.

В Усманском районе на дороге Липецк-Октябрьское-Усмань 18-летний водитель «Лады-21703» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Рено Сандеро» 37-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Лады» и два его пассажира: 37-летняя женщина и 16-летний подросток. Все трое госпитализированы.
30 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2441 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей,  за неиспользование ремней безопасности –41.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2005 случаев превышения скорости.

Также зафиксированы 24 столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

4 2183
#авария #ДТП
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ч

28 минут назад
Разве грузовики летают ?
ответить

кит

29 минут назад
Это ж как надо ЗИЛ разогнать,что бы насмерть ?
ответить

Ага

35 минут назад
Жаль,из за дураков ,страдают невинные души
ответить

Жизнь

сегодня, 11:42
копейка ...!
ответить

Еще в рубрике

Ельчанин обманул в Интернете двух покупателей
#мошенничество #интернет
Ельчанин обманул в Интернете двух покупателей

сегодня, 11:05

Происшествия
Азат Казаров: «Добрые поступки нуждаются в благодарности хоть ящиком коньяка, хоть деньгами»
#взятка
6
Азат Казаров: «Добрые поступки нуждаются в благодарности хоть ящиком коньяка, хоть деньгами»

сегодня, 10:29

Происшествия
В «Перекрестке» на Водопьянова сгорела печь
#пожар #МЧС
В «Перекрестке» на Водопьянова сгорела печь

сегодня, 10:22

Происшествия
Житель Липецкой области облил дом бензином и угрожал сжечь сожительницу
#угроза убийством
1
Житель Липецкой области облил дом бензином и угрожал сжечь сожительницу

сегодня, 10:15

Происшествия
Угон велосипеда попал на запись камеры видеонаблюдения
#велосипед #кража
20
Угон велосипеда попал на запись камеры видеонаблюдения

вчера, 15:22

Происшествия
В купели под стенами Задонского монастыря погибла женщина
#несчастный случай
16
В купели под стенами Задонского монастыря погибла женщина

вчера, 15:20

Происшествия