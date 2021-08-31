Грузовик слетел с дороги и врезался в деревья, водитель погиб

За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб и восемь пострадали.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 30 августа в Лебедянском районе на дороге Становое-Троекурово-Лебедянь слетел с дороги и врезался в деревья грузовик «ЗИЛ». От полученных травм 54-летний водитель грузовика скончался на месте ДТП.



В Ельце на улице Ольшанской 35-летний водитель автомобиля «ГАЗель», совершил наезд на 5-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован в ГУЗ «Елецкая городская детская больница».



В Ельце на улице Рязано - Уральской 21-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада-217030» сбила на пешеходном переходе 11-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали.



В Липецке на улице Гагарина 29-летний водитель, управляя «Шевроле Круз» допустил наезд 39-летнюю женщину. Пострадавшая доставлялась в ЛОКБ, после оказания помощи отпущена.



В Липецке на улице Ангарской грузовик «Скания» врезался в стоящий автомобиль «Рено Логан». В ДТП пострадали пассажиры «Рено»: 43-лений мужчина 39-летняя женщина.



В Усманском районе на дороге Липецк-Октябрьское-Усмань 18-летний водитель «Лады-21703» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Рено Сандеро» 37-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Лады» и два его пассажира: 37-летняя женщина и 16-летний подросток. Все трое госпитализированы.

30 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2441 нарушение ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности –41.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2005 случаев превышения скорости.



Также зафиксированы 24 столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.



