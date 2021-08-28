Общество

33 минуты назад

Скончался бывший первый секретарь Липецкого обкома КПСС

4 640
#Юрий Манаенков
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Скончался бывший первый секретарь Липецкого обкома КПСС

Юрий Манаенков в августе отметил 85-летний юбилей. Сегодня его не стало.

Сегодня в Москве умер бывший первый секретарь Липецкого областного комитета КПСС Юрий Алексеевич Манаенков. 
Юрий Манаенков родом с Тамбовщине, родился 2 августа 1936 года в селе Новопокровка Сосновского района. Трудовую деятельность начинал в журналистике, работал на разных должностях в районных газетах, после окончания мичуринского плодоовщного института трудился старшим агрономом Староюрьевского производственного колхозно-совхозного управления, избирался секретарём парткома совхоза «Новоюрьевский». 

В 1968 году перевелся на партийную работу: в 1968—1973 — секретарь Ржаксинского, затем первый секретарь Умётского райкомов КПСС, в 1973—1975 — заведующий отделом организационно-партийной работы Тамбовского обкома КПСС. В 1974 году окончил заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС.  В 1975—1981 — секретарь Тамбовского обкома КПСС. В 1981—1982 находился в командировке — в должности советника ЦК Народно-демократической партии Афганистана. В 1983—1984 — второй секретарь Тамбовского обкома КПСС. В январе 1984 избран первым секретарём Липецкого областного комитета КПСС, в должности которого проработал до своего избрания секретарём ЦК КПСС в сентябре 1989 года. 

Избирался депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984—1989) от Липецкой области, в 1990—1993 избирался народным депутатом РСФСР. 

Жил в Москве, возглавлял липецкое землячество.

Сегодня администрация Липецкой области и областной совет депутатов выразили соболезнование в связи со смертью Юрия Манаенкова.

4 640
#Юрий Манаенков
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Комментарии (5)

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Слава КПСС!

23 секунды назад
Да, были люди в наше время. Не то что нынешнее племя.. Земля пухом..
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Коммунист

6 минут назад
Вечная память...
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Саша

10 минут назад
А фото где?
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Пессимист

21 минуту назад
Область при нём как-то воспрянула, в плане обеспечения хотя бы тех же гастрономов. Человек работал для людей, жаль..
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60+

21 минуту назад
Хороший мужик много сделал для области !
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