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Половину дорожных ремонтов в 2022 году в Липецке сделает одна компания

11 728
#дороги #ремонт #тендер
Половину дорожных ремонтов в 2022 году в Липецке сделает одна компания

Подрядчик выиграл два солидных тендера из четырех.

Управление главного смотрителя завершило электронные аукционы по трем лотам дорожных ремонтов  в 2022 году в Липецке. В двух из трех торгов победила липецкая организация ООО «Инфинити Групп». Компания взяла торги, чья общая начальная стоимость превышала 250 млн рублей. В ходе торгов на понижения дорожники сбросили цену на свои услуги до 230 млн рублей.

За 116,05 млн рублей ООО «Инфинити Групп» возьмется за ремонт дорог по улицам Алмазной (от дома № 192 по улице имени Зои Космодемьянской до остановки «Стан 2000») и Ушинского (от дома № 4 на площади Заводской до дома № 82 по улице Ушинского).

В 113,9 млн рублей городскому бюджету обойдется улиц 3-е Сентября (от дома № 6 по улице Ильича до дома № 5 по улице 3-е Сентября), Воронежской (от дома № 22 по улице Воронежской до дома № 42 по улице Волгоградской), Коммунистической (от дома № 5 по улице Краснознаменной до дома № 1 по улице Волгоградской), Механизаторов (от дома № 102 по проспекту Победы до дома № 27 по улице Папина), Смирнова (от дома № 1 по улице имени Смирнова до дома № 107 по улице Смирнова), 15-й микрорайон (от дома № 24Б по улице 15-й микрорайон до дома № 29 по проезду Строителей), Балмочных (от дома № 72 по улице имени Гагарина до дома № 17 по улице имени Балмочных).

Еще один крупный дорожный лот достался «Группе компаний «Солидарность». Эта организация выполнит ремонт улицы Пожарского (от дома № 2а по улице Доменщиков до дома №2/1 по улице Бабушкина), участков на улице Интернациональной (возле Соборной площади), улиц Вавилова (от дома №30 по улице Гагарина до дома №50 по улице Балмочных), Сливовой (от дома №10 по улице Надежды до дома №32 по улице Сливовой), Добровской (от дома №1 по улице Добровской до дома №85 по улице Добровской и от дома №87 по улице Добровской до дома №121 по улице Добровской). Цена работ составит 96 023 031 рубль.

Еще один крупный дорожный лот — ремонт дорог в центре Липецка, пока не разыгран. Аукцион запланирован на начало сентября.

Все эти работы должны быть завершены к началу августа 2022 года. Выигравшие торги подрядчики должны начать работу после 1 февраля.

Напомним, в 2022 году в Липецке планируют отремонтировать два десятка дорог и продолжить реконструкцию улицы 50 лет НЛМК.
11 728
#дороги #ремонт #тендер

Комментарии (11)

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Мимоходом

4 минуты назад
А какая компания начатое закончит?
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Ага

6 минут назад
А старые ремонты когда доделаются ???
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Ара

16 минут назад
Правоохранители должны заинтересоваться данной ситуацией
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Это не смущает не кого?????

18 минут назад
Не смотря что эту контору хотят внести в чёрный список они опять допущены до торгов. Они сорвали все сроки не по одному объекту, и сам губернатор об этом говорил. У вас что нет информации от администрации губернатора?
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097

21 минуту назад
Опять инфинити???одно кольцо все лето делали, да и сокол будут делать две разные фирмы будет бардак
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Мужик

31 минуту назад
Инфинити групп - армянская контора. У них качество работ отсутствует полностью
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Ответ

39 минут назад
Житель, Алпатов в курсе , сейчас Зегеля и Звездный доделают , потом всё остальное . Не хватает рабочих рук на все объекты .
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гость

42 минуты назад
Семеныч, одна из них по сути мэрши .
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Житель

43 минуты назад
Господа из администрации, а улицу Белана вы зимой будете доделывать?
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вах

53 минуты назад
а что каренчик ,не будет ремонтировать да?
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