Общество
сегодня, 12:41
Половину дорожных ремонтов в 2022 году в Липецке сделает одна компания
Подрядчик выиграл два солидных тендера из четырех.
Управление главного смотрителя завершило электронные аукционы по трем лотам дорожных ремонтов в 2022 году в Липецке. В двух из трех торгов победила липецкая организация ООО «Инфинити Групп». Компания взяла торги, чья общая начальная стоимость превышала 250 млн рублей. В ходе торгов на понижения дорожники сбросили цену на свои услуги до 230 млн рублей.
За 116,05 млн рублей ООО «Инфинити Групп» возьмется за ремонт дорог по улицам Алмазной (от дома № 192 по улице имени Зои Космодемьянской до остановки «Стан 2000») и Ушинского (от дома № 4 на площади Заводской до дома № 82 по улице Ушинского).
В 113,9 млн рублей городскому бюджету обойдется улиц 3-е Сентября (от дома № 6 по улице Ильича до дома № 5 по улице 3-е Сентября), Воронежской (от дома № 22 по улице Воронежской до дома № 42 по улице Волгоградской), Коммунистической (от дома № 5 по улице Краснознаменной до дома № 1 по улице Волгоградской), Механизаторов (от дома № 102 по проспекту Победы до дома № 27 по улице Папина), Смирнова (от дома № 1 по улице имени Смирнова до дома № 107 по улице Смирнова), 15-й микрорайон (от дома № 24Б по улице 15-й микрорайон до дома № 29 по проезду Строителей), Балмочных (от дома № 72 по улице имени Гагарина до дома № 17 по улице имени Балмочных).
Еще один крупный дорожный лот достался «Группе компаний «Солидарность». Эта организация выполнит ремонт улицы Пожарского (от дома № 2а по улице Доменщиков до дома №2/1 по улице Бабушкина), участков на улице Интернациональной (возле Соборной площади), улиц Вавилова (от дома №30 по улице Гагарина до дома №50 по улице Балмочных), Сливовой (от дома №10 по улице Надежды до дома №32 по улице Сливовой), Добровской (от дома №1 по улице Добровской до дома №85 по улице Добровской и от дома №87 по улице Добровской до дома №121 по улице Добровской). Цена работ составит 96 023 031 рубль.
Еще один крупный дорожный лот — ремонт дорог в центре Липецка, пока не разыгран. Аукцион запланирован на начало сентября.
Все эти работы должны быть завершены к началу августа 2022 года. Выигравшие торги подрядчики должны начать работу после 1 февраля.
Напомним, в 2022 году в Липецке планируют отремонтировать два десятка дорог и продолжить реконструкцию улицы 50 лет НЛМК.
За 116,05 млн рублей ООО «Инфинити Групп» возьмется за ремонт дорог по улицам Алмазной (от дома № 192 по улице имени Зои Космодемьянской до остановки «Стан 2000») и Ушинского (от дома № 4 на площади Заводской до дома № 82 по улице Ушинского).
В 113,9 млн рублей городскому бюджету обойдется улиц 3-е Сентября (от дома № 6 по улице Ильича до дома № 5 по улице 3-е Сентября), Воронежской (от дома № 22 по улице Воронежской до дома № 42 по улице Волгоградской), Коммунистической (от дома № 5 по улице Краснознаменной до дома № 1 по улице Волгоградской), Механизаторов (от дома № 102 по проспекту Победы до дома № 27 по улице Папина), Смирнова (от дома № 1 по улице имени Смирнова до дома № 107 по улице Смирнова), 15-й микрорайон (от дома № 24Б по улице 15-й микрорайон до дома № 29 по проезду Строителей), Балмочных (от дома № 72 по улице имени Гагарина до дома № 17 по улице имени Балмочных).
Еще один крупный дорожный лот достался «Группе компаний «Солидарность». Эта организация выполнит ремонт улицы Пожарского (от дома № 2а по улице Доменщиков до дома №2/1 по улице Бабушкина), участков на улице Интернациональной (возле Соборной площади), улиц Вавилова (от дома №30 по улице Гагарина до дома №50 по улице Балмочных), Сливовой (от дома №10 по улице Надежды до дома №32 по улице Сливовой), Добровской (от дома №1 по улице Добровской до дома №85 по улице Добровской и от дома №87 по улице Добровской до дома №121 по улице Добровской). Цена работ составит 96 023 031 рубль.
Еще один крупный дорожный лот — ремонт дорог в центре Липецка, пока не разыгран. Аукцион запланирован на начало сентября.
Все эти работы должны быть завершены к началу августа 2022 года. Выигравшие торги подрядчики должны начать работу после 1 февраля.
Напомним, в 2022 году в Липецке планируют отремонтировать два десятка дорог и продолжить реконструкцию улицы 50 лет НЛМК.
Комментарии (11)
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сегодня, 11:16Общество
Мимоходом
Ага
Ара
Это не смущает не кого?????
097
Мужик
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вах