Общество
49 минут назад
Ремонт дорог в центре Липецка оценили в 350 млн рублей
Объявлены первые торги на дорожные работы в 2022 году.
Управление главного смотрителя Липецка объединило в один солидный лот услуги по ремонту дорог в центре города. В 350 869 588 рублей оценили обновление автомобильного полотна на улицах:
- Зегеля: от дома № 4 по площади Плеханова до дома № 2 по улице имени Зегеля,
- Плеханова: от дома № 15 по улице Гагарина до дома № 4 по улице Плеханова,
- Интернациональной: от дома № 5 до дома № 66,
- Пролетарской: от дома № 14 по Пролетарской до дома № 23 по улице Ленина,
- Желябова: от дома № 31А/1 по улице Желябова до дома № 9 по улице Ленина.
Подрядчика на ремонт дорог определят 30 августа. Компания-победитель должна будет зайти на объекты 1 февраля 2022 года. Именно эта дата указана в техническом задании тендера. Дорожные ремонты должны быть завершены на указанных выше участках до 1 августа 2022 года. Впрочем, контракт на работы будет действовать до 31 декабря, а в части расчетов - до полного завершения ремонтов.
Подрядчик должен будет срезать старый асфальт, заменить бордюры, отремонтировать люки и ливневки, заменить плитку на тротуарах, сделать водоотводные лотки, нанести дорожную разметку, отремонтировать дорожные знаки и светофоры, при необходимости — поставить новые, заменить остановочные павильоны, поставить новые урны, провести озеленение.
Напомним, в 2022 году в Липецке планируют отремонтировать два десятка дорог и продолжить реконструкцию улицы 50 лет НЛМК.
- Зегеля: от дома № 4 по площади Плеханова до дома № 2 по улице имени Зегеля,
- Плеханова: от дома № 15 по улице Гагарина до дома № 4 по улице Плеханова,
- Интернациональной: от дома № 5 до дома № 66,
- Пролетарской: от дома № 14 по Пролетарской до дома № 23 по улице Ленина,
- Желябова: от дома № 31А/1 по улице Желябова до дома № 9 по улице Ленина.
Подрядчика на ремонт дорог определят 30 августа. Компания-победитель должна будет зайти на объекты 1 февраля 2022 года. Именно эта дата указана в техническом задании тендера. Дорожные ремонты должны быть завершены на указанных выше участках до 1 августа 2022 года. Впрочем, контракт на работы будет действовать до 31 декабря, а в части расчетов - до полного завершения ремонтов.
Подрядчик должен будет срезать старый асфальт, заменить бордюры, отремонтировать люки и ливневки, заменить плитку на тротуарах, сделать водоотводные лотки, нанести дорожную разметку, отремонтировать дорожные знаки и светофоры, при необходимости — поставить новые, заменить остановочные павильоны, поставить новые урны, провести озеленение.
Напомним, в 2022 году в Липецке планируют отремонтировать два десятка дорог и продолжить реконструкцию улицы 50 лет НЛМК.
Липчанка 2
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