Общество

49 минут назад

Ремонт дорог в центре Липецка оценили в 350 млн рублей

3 449
#ремонт #дороги #тендер
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Ремонт дорог в центре Липецка оценили в 350 млн рублей

Объявлены первые торги на дорожные работы в 2022 году.

Управление главного смотрителя Липецка объединило в один солидный лот услуги по ремонту дорог в центре города. В 350 869 588 рублей оценили обновление автомобильного полотна на улицах:

- Зегеля: от дома № 4 по площади Плеханова до дома № 2 по улице имени Зегеля,
- Плеханова: от дома № 15 по улице Гагарина до дома № 4 по улице Плеханова,
- Интернациональной: от дома № 5 до дома № 66,
- Пролетарской: от дома № 14 по Пролетарской до дома № 23 по улице Ленина,
- Желябова: от дома № 31А/1 по улице Желябова до дома № 9 по улице Ленина.

Подрядчика на ремонт дорог определят 30 августа. Компания-победитель должна будет зайти на объекты 1 февраля 2022 года. Именно эта дата указана в техническом задании тендера. Дорожные ремонты должны быть завершены на указанных выше участках до 1 августа 2022 года. Впрочем, контракт на работы будет действовать до 31 декабря, а в части расчетов - до полного завершения ремонтов.

Подрядчик должен будет срезать старый асфальт, заменить бордюры, отремонтировать люки и ливневки, заменить плитку на тротуарах, сделать водоотводные лотки, нанести дорожную разметку, отремонтировать дорожные знаки и светофоры, при необходимости — поставить новые, заменить остановочные павильоны, поставить новые урны, провести озеленение.

Напомним, в 2022 году в Липецке планируют отремонтировать два десятка дорог и продолжить реконструкцию улицы 50 лет НЛМК.
3 449
#ремонт #дороги #тендер
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Комментарии (3)

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Липчанка 2

12 минут назад
Там вроде не самые разбитые дороги, если смотреть по городу. Зегеля и Плеханова уже стали притчей во языцех. Сколько еще надо "туда" вложить?
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Ну, перестаньте врать!

22 минуты назад
Скоко-скоко?! От таких денег можно оглохнуть и ослепнуть!!
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Нас держат за идиотов

35 минут назад
Снова Зегеля и Плеханова!!!
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