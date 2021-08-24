40% речной рыбы в Липецкой области заражено паразитами

Речная рыба - реальная угроза для здоровья.

- За 7 месяцев этого года в отдел паразитологии и ихтиопатологии Липецкой областной ветеринарной лаборатории поступило 411 образцов рыбы из прудов и рек одиннадцати муниципальных образований нашего региона, - отметили в управлении. - Прудовая рыба (исследовано 27 прудов, 296 экземпляров рыбы) является безопасной для людей, в то время как рыба, выловленная в реках Дон, Воронеж, Усманка, Красивая Меча имеет значительный уровень зараженности описторхозом и псевдамфистомозом (40%) и является реальной угрозой для здоровья нашего населения. Многолетние наблюдения свидетельствуют о сохраняющемся высоком уровне заражения биогельминтозами речной рыбы.





В управлении ветеринарии также обратили внимание на регистрацию значительного количества случаев описторхоза среди населения области.

Как сообщает Управление ветеринарии Липецкой области, стали известны данные лабораторного мониторинга рыбы, обитающей в водоемах нашего региона.Рыбу проверяли на зараженность возбудителями зооантропонозных болезней.