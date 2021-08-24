Здоровье

сегодня, 11:13

40% речной рыбы в Липецкой области заражено паразитами

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#рыба #паразиты
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40% речной рыбы в Липецкой области заражено паразитами

Речная рыба - реальная угроза для здоровья.

Как сообщает Управление ветеринарии Липецкой области, стали известны данные лабораторного мониторинга рыбы, обитающей в водоемах нашего региона.

Рыбу проверяли на зараженность возбудителями зооантропонозных болезней. 

- За 7 месяцев этого года в отдел паразитологии и ихтиопатологии Липецкой областной ветеринарной лаборатории поступило 411 образцов рыбы из прудов и рек одиннадцати муниципальных образований нашего региона, - отметили в управлении. - Прудовая рыба (исследовано 27 прудов, 296 экземпляров рыбы) является безопасной для людей, в то время как рыба, выловленная в реках Дон, Воронеж, Усманка, Красивая Меча имеет значительный уровень зараженности описторхозом и псевдамфистомозом (40%) и является реальной угрозой для здоровья нашего населения. Многолетние наблюдения свидетельствуют о сохраняющемся высоком уровне заражения биогельминтозами речной рыбы.

В управлении ветеринарии также обратили внимание на регистрацию значительного количества случаев описторхоза среди населения области.
10 1686
#рыба #паразиты
2

Комментарии (10)

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Лева

13 минут назад
Надо чтобы у барыг захвативших водоёмы покупали рыбу. Паразиты во власти сидят, сказки рассказывают про рыбу и как вредно всё кушать.
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Липчанка

14 минут назад
Пора уже в обязательном порядке сдавать анализы на инфекции (например в диспанзеризацию) много болезней от инфекций, о которых нам не известно
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Отец Геннадий

24 минуты назад
доктор Пилюлькин, Я освящаю и ем! С Божьей помощью и под рюмашку!
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Эх

25 минут назад
Странно, всегда ели рыбу и норм... Эх, придётся переходить на магазинную дешёвую сёмгу за 1200 за кило.... Хорошо зпл большая и хорошая, целых 20 тыщ....
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Берия

27 минут назад
А рыба с чего гниёт? Вот, вот там всё сгнило, остались паразиты, которые хотят, чтобы голова осталась.
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Алкан с ЛТЗ

28 минут назад
Ну да, Какой комбикорм? В Каликино навоз машинами вываливают в рыбхозные пруды! Сами жрите прудовую , донская лучше!
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Сырую рыбу едят?

43 минуты назад
И как народ опистрхозом заражается?
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Екатерина

сегодня, 11:35
Паразитов действительно много и они спокойно выживают при термообработке коптильня для лечинок вообще курорт. Рыбу необходимо запекать не менее 40 минут, но что тогда останется от карасика... А уж тарань, так вообще беда.. Так что лучше не есть речную рыбу.
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доктор Пилюлькин

сегодня, 11:29
Ничего страшного! Прокипятил - и можно есть!!
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Ну да

сегодня, 11:26
Коммерческий заказ, чтобы люди шарахались от речной рыбы и покупали прудовую на комбикорме. В прудах риск развития паразитов намного больше-вода непроточная.
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