Общество

8 минут назад

В Липецке развернут огромный триколор

1 92
#День флага #триколор
В Липецке развернут огромный триколор

Акция состоится в День флага.

22 августа в 10:00 на площади Театральной состоится акция в честь Дня флага России. Как сообщили GOROD48 организаторы акции, там растянут огромный триколор. Его площадь составляет 75 квадратных метров.

- Российский триколор — один из важнейших национальных символов. Он олицетворяет великую Россию, объединяет наш народ, вдохновляет на ратные и трудовые подвиги, укрепляет веру в благополучное будущее, - сообщили в ГДМ «Октябрь». - В Липецке стало уже доброй традицией в честь праздника проводить молодежную патриотическую акцию ко Дню российского флага.

В течение акции всем желающим будут раздавать ленточки с российским триколором и рассказывать историю создания флага, загадают загадки о символах России.
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#День флага #триколор

Комментарии (1)

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Эх

2 минуты назад
Ау.... Цены выросли в три раза.... Ау....
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