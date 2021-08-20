В Липецке развернут огромный триколор

Акция состоится в День флага.

22 августа в 10:00 на площади Театральной состоится акция в честь Дня флага России. Как сообщили GOROD48 организаторы акции, там растянут огромный триколор. Его площадь составляет 75 квадратных метров.



- Российский триколор — один из важнейших национальных символов. Он олицетворяет великую Россию, объединяет наш народ, вдохновляет на ратные и трудовые подвиги, укрепляет веру в благополучное будущее, - сообщили в ГДМ «Октябрь». - В Липецке стало уже доброй традицией в честь праздника проводить молодежную патриотическую акцию ко Дню российского флага.



В течение акции всем желающим будут раздавать ленточки с российским триколором и рассказывать историю создания флага, загадают загадки о символах России.