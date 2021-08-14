Происшествия

57 минут назад

На площади Революции «Тойота» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан»

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#ДТП
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На площади Революции «Тойота» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан»

У «Ниссана» оторвало колесо.

Ночью в Липецке на площади революции столкнулись «Ниссан» и «Тойота».

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Как сообщают очевидцы, «Ниссан» спускался к площади, когда на встречу со стороны Нижнего парка выехал автомобиль «Тойота». Столкновения избежать не удалось, в результате которого машин получили механические повреждения – у «Ниссана» оторвало колесо.

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3 659
#ДТП
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Комментарии (3)

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+2 за ночь.

21 минуту назад
В нашем полку прибыло, когда эти гонщики самоликвидируются. От бездействия ДПС на дорогах творится не вероятные трюки в ночное время
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Это ж

24 минуты назад
С какой скоростью по городу надо лететь,чтобы колесо оторвало.
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Житель

39 минут назад
Два дебила это сила!
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