На площади Революции «Тойота» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан»

У «Ниссана» оторвало колесо.

Ночью в Липецке на площади революции столкнулись «Ниссан» и «Тойота».Как сообщают очевидцы, «Ниссан» спускался к площади, когда на встречу со стороны Нижнего парка выехал автомобиль «Тойота». Столкновения избежать не удалось, в результате которого машин получили механические повреждения – у «Ниссана» оторвало колесо.