Происшествия
57 минут назад
На площади Революции «Тойота» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан»
У «Ниссана» оторвало колесо.
Ночью в Липецке на площади революции столкнулись «Ниссан» и «Тойота».
Как сообщают очевидцы, «Ниссан» спускался к площади, когда на встречу со стороны Нижнего парка выехал автомобиль «Тойота». Столкновения избежать не удалось, в результате которого машин получили механические повреждения – у «Ниссана» оторвало колесо.
Как сообщают очевидцы, «Ниссан» спускался к площади, когда на встречу со стороны Нижнего парка выехал автомобиль «Тойота». Столкновения избежать не удалось, в результате которого машин получили механические повреждения – у «Ниссана» оторвало колесо.
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