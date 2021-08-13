Липецкая вечЁрка: проверка автобусов, дело врачей и дерево-памятник

Сегодня, 13 августа, в Липецке решили увеличить количество проверок общественного транспорта, такое решение приняли после взрыва маршрутки в Воронеже, следователи возбудили уголовное дело по жалобе на усманский роддом, и торжественно открыли дерево — памятник живой природы в парке усадьбы Сенявиных села Конь-Колодезь.