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Липецкая вечЁрка: проверка автобусов, дело врачей и дерево-памятник
Сегодня, 13 августа, в Липецке решили увеличить количество проверок общественного транспорта, такое решение приняли после взрыва маршрутки в Воронеже, следователи возбудили уголовное дело по жалобе на усманский роддом, и торжественно открыли дерево — памятник живой природы в парке усадьбы Сенявиных села Конь-Колодезь.
Городские автобусы не самый безопасный вид транспорта. В этом году с рейса сняли машину с неисправным рулевым управлением!
С начала года автоинспекторы проверили 1 396 автобусов. Техосмотр из них прошли только 1 124. Сотрудники составили рапорты на аннулирование регистрации 15-ти автобусов, трем автобусам регистрацию уже аннулировали.
Читатели GOROD48 тут же написали к комментариях номера автобусов, которые, на их взгляд, давно пора отправить в утиль, а не на линию.
— ПАЗики вообще убрать нужно с маршрутка, да и бэушный автохлам тоже, — считает Гость.
Автобусы далеко не единственные участники дорожного движения. Сегодня утром на Петровском спуске столкнулись «Форд» и «Лада». Обошлось без пострадавших, только затор на дороге образовался.
А на улице Студеновской произошла авария с участием автомобилей «Хёндай», «Лада Калина» и «Тойота Камри». Также без пострадавших.
На ЛКАД столкнулись грузовик и легковушка. Обе машины улетели в кювет. И опять же, счастливый случай, без пострадавших.
За сутки на дорогах области пострадали семь человек, один человек погиб. В Воловском районе автомобиль «Рено» съехал в кювет и опрокинулся. В аварии погиб 44-летний пассажир, а 40-летнего водителя отвезли в больницу.
Неожиданное столкновение произошло на тротуаре. Доставщик еды на велосипеде задел пешехода, а тот решил выяснить ситуацию кулаками. В полицию они обращаться не стали.
— В следующий раз подумайте, в каких боях участвует ваш курьер ради того чтобы привезти вам вкусную горячую пищу, — посочувсствовал комментатор.
По жалобе на роддом в Усмани заведено уголовное дело. Следователи возбудились по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
Напомним, мама и бабушка ребенка-инвалида и учитель усманской коррекционной школы обвинили врача-акушера усманского роддома в некорректном оказании медицинской помощи.
А 15 микрорайоне Липецка во время дворового конфликта между детьми была ранена ножом в бровь 10-летняя девочка.
В селе Конь-Колодезь сегодня открыли… дерево-памятник. Рядом с 310-летним дубом установили табличку, на которой указано, что это памятник живой природы, дуб черешчатый записан под номером 296 в «Национальном реестре старовозрастных деревьев России» и охраняется государством. Событие приурочили к 93-летию Хлевенского района.