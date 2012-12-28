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Происшествия
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Приступ ревности закончился стрельбой и тюремным сроком
Вынесен приговор по делу о стрельбе на улице Бехтеева в феврале прошлого года. Ранивший свою сожительницу и её знакомого 33-летний липчанин получил семь лет общего режима.
Напомним, ночью 1 февраля 2025 года на улице Бехтеева Колычев расстрелял из травматического пистолета свою сожительницу и парня её подруги: одна пуля попала в грудь женщине, три других — в голову мужчины.
После задержания стрелка выяснилось, что той ночью Андрей Колычев поссорился с сожительницей на почве ревности и несколько раз её ударил. Женщина уехала к подруге, а Андрей вскоре отправился за ней. На улице Бехтеева он встретил сожительницу и её приятелей: примерно в половине третьего ночи компания вышла на улицу покурить.
По версии следствия, Колычев ударил свою девушку и её подругу. 26-летний сожитель последней вступился за девушек и пострадал за это — ревнивец выстрелил в него и в свою девушку.
«Потерпевшие с огнестрельными ранениями были госпитализированы. Здоровью мужчины причинён тяжкий вред, женщины — средней тяжести. Приговором суда по совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год.
Также судом взыскана компенсация морального вреда в пользу пострадавшего мужчины в размере 800 тысяч рублей», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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