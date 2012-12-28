«Фольксваген» столкнулся с грузовиком на тамбовской трассе: спасатели вызволили из салона водителя легковушки
20 эпизодов, 148 тысяч ущерба: полицейские выяснили, кто полгода обкрадывал липецкие магазины
Происшествия
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сегодня, 11:57
Чёрный день на дорогах области: двое погибли, пятеро пострадали
Погибли 15-летний подросток и 48-летний мужчина, среди пострадавших — двое парней и 6-летний мальчик.
Рано утром 12 августа в селе Аксай Усманского округа врезался в бетонный столб автомобиль «Пежо 307». Машину смяло в гармошку, её 48-летний водитель умер до прибытия «скорой».
Около девяти утра на тамбовской трассе в Липецком округе столкнулись легковой «Фольксваген» и грузовик «Фав». Удар был таким мощным, что водителя легковушки пришлось вырезать из салона. 31-летний мужчина выжил, он госпитализирован.
Примерно в 12:52 с дороги Стебаево – Задонск – Долгоруково слетел на обочину и перевернулся автомобиль «Джили» под управлением 35-летней женщины. Погиб 15-летний подросток — пассажир «Джили», женщину-водителя увезли в больницу.
Ещё одна авария произошла ночью 12 августа: около 03:00 в усманской деревне Федоровка съехала в кювет и врезалась в дерево «Лада Приора», которую разогнал до небезопасной скорости 17-летний парень. В аварии пострадали два его пассажира — 18 и 19 лет, оба доставлены в больницу.
Примерно в 16:40 на дороге Липецк – Октябрьское – Усмань в Грязинском округе столкнулись «Лада Гранта» 36-летнего водителя и грузовик «Ивеко». В ДТП пострадал 6-летний пассажир «Гранты», мальчик госпитализирован.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 18 аварий — они обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 5 646 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены два водителя, за неиспользование ремней безопасности — 1 373.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5 334 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.
Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 209 нарушений», — рассказали в Госавтоинспекции.
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