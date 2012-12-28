Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обломки беспилотника упали на территорию центра помощи в Тракторном
Общество
Сегодня в Липецке: лайхак по поиску бензина, рейтинг уловок, к которым прибегают липчане, чтобы приняли на работу
Общество
48-летний водитель въехал в фонарный столб и получил смертельные травмы
Происшествия
«Чёт-нечет» и разовый лимит возвращаются на колонки области
Общество
Перебои с бензином — во всех соседних с Липецкой областях
Общество
БПЛА перехвачены над областью
Происшествия
Трагедия в Ельце: 18-летняя девушка упала с мотоцикла под автомобиль и погибла
Происшествия
У «Линии» может стать тихо
Общество
«Фольксваген» столкнулся с грузовиком на тамбовской трассе: спасатели вызволили из салона водителя легковушки
Происшествия
После жалобы липчанки мэрия опилила деревья на Сапёрном спуске
Общество
Читать все
Перебои с бензином — во всех соседних с Липецкой областях
Общество
Право на ответ: герой публикации GOROD48 заявил, что его нельзя считать судимым человеком
Общество
У каскада фонтанов забили холодный и горячий ручьи
Общество
15-летний подросток погиб в перевернувшейся машине
Общество
Оборону «Рязани» взломать не сумели
Спорт
В Липецке сирены: объявлено об угрозе атаки БПЛА
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Осень близко: завтра не выше +22
Погода в Липецке
Липецкая область в числе атакованных с воздуха регионов
Происшествия
Липецкая вечЁрка: возвращение чёта-нечета, БПЛА в Тракторном и тишина у «Линии»
Общество
Читать все
Происшествия
133
19 минут назад

Липецкая область в числе атакованных с воздуха регионов

147 беспилотников самолётного типа сбито над Россией за 12 часов.

12 августа с 08:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены 147 украинских БПЛА самолётного типа. Как сообщает Минобороны РФ, эти беспилотники перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря.

Сегодня утром, по словам губернатора Игоря Артамонова, обломки одного из сбитых БПЛА упали в Тракторном на территорию Центра помощи. Никто не пострадал, здание центра осталось целым.
воздушная тревога
БПЛА
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить