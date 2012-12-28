Сегодня в Липецке: лайхак по поиску бензина, рейтинг уловок, к которым прибегают липчане, чтобы приняли на работу
«Фольксваген» столкнулся с грузовиком на тамбовской трассе: спасатели вызволили из салона водителя легковушки
Происшествия
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19 минут назад
Липецкая область в числе атакованных с воздуха регионов
147 беспилотников самолётного типа сбито над Россией за 12 часов.
Сегодня утром, по словам губернатора Игоря Артамонова, обломки одного из сбитых БПЛА упали в Тракторном на территорию Центра помощи. Никто не пострадал, здание центра осталось целым.
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