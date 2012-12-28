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Водитель самодельного багги может сесть на два года за закончившиеся в кювете покатушки
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37 минут назад

Водитель самодельного багги может сесть на два года за закончившиеся в кювете покатушки

Друг мужчины выпал из багги и получил разрыв внутренних органов.

Дело 37-летнего жителя Задонского округа рассмотрит суд: этой весной он чуть не угробил друга, когда катал его на самодельном багги.

В весёлую, казалось бы, поездку друзья отправились 17 марта, но всё пошло не по плану.

«При движении по грунтовой дороге в селе Калабино Задонского округа водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд багги с дороги в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в обвинительном заключении по делу мужчины.

Друг задонца вылетел из перевернувшейся самоделки и получил тупую травму живота с разрывом внутренних органов.

Владельцу багги грозит до двух лет заключения — он обвиняется в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Видео: прокуратура Липецкой области.
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