Водитель самодельного багги может сесть на два года за закончившиеся в кювете покатушки

Друг мужчины выпал из багги и получил разрыв внутренних органов.



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Дело 37-летнего жителя Задонского округа рассмотрит суд: этой весной он чуть не угробил друга, когда катал его на самодельном багги.В весёлую, казалось бы, поездку друзья отправились 17 марта, но всё пошло не по плану.«При движении по грунтовой дороге в селе Калабино Задонского округа водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд багги с дороги в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в обвинительном заключении по делу мужчины.Друг задонца вылетел из перевернувшейся самоделки и получил тупую травму живота с разрывом внутренних органов.Владельцу багги грозит до двух лет заключения — он обвиняется в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.