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Водитель самодельного багги может сесть на два года за закончившиеся в кювете покатушки
Происшествия
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37 минут назад
Водитель самодельного багги может сесть на два года за закончившиеся в кювете покатушки
Друг мужчины выпал из багги и получил разрыв внутренних органов.
В весёлую, казалось бы, поездку друзья отправились 17 марта, но всё пошло не по плану.
«При движении по грунтовой дороге в селе Калабино Задонского округа водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд багги с дороги в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в обвинительном заключении по делу мужчины.
Друг задонца вылетел из перевернувшейся самоделки и получил тупую травму живота с разрывом внутренних органов.
Владельцу багги грозит до двух лет заключения — он обвиняется в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Видео: прокуратура Липецкой области.
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