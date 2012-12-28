20 эпизодов, 148 тысяч ущерба: полицейские выяснили, кто полгода обкрадывал липецкие магазины
На глазах мэра Липецка житель Карьера перешел железную дорогу в районе демонтируемого моста
Общество
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37 минут назад
В Тракторном отключат холодную воду
Подачу холодной воды 14 августа также ограничат в Студгородке, центральной части города и 15-м микрорайоне. Причиной отключений станут ремонтные работы на сетях по адресам: улица Достоевского, 71; проезд Ильича, стр. 5; улица 8 Марта, 24/4, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
14 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 173 по улице Московской, обесточат улицу
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