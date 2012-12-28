В Тракторном отключат холодную воду

Подачу холодной воды 14 августа также ограничат в Студгородке, центральной части города и 15-м микрорайоне. Причиной отключений станут ремонтные работы на сетях по адресам: улица Достоевского, 71; проезд Ильича, стр. 5; улица 8 Марта, 24/4, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/3, 3 в 15-м микрорайоне; № 27а, 29 по проезду Строителей; № 71 по улице Достоевского; № 24/4, 24/5, 26/4 по улице 8 Марта, а также в частном секторе на улицах Достоевского, Хмельницкого, Крылова, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, в переулках 1-м Лесном, 2-м Лесном, Линейном, Моторном, 2-м Моторном, 1-м Театральном, 2-м Театральном, Садовом, 2-м Садовом, Спортивном, а также на проезде Ильича.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.14 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 173 по улице Московской, обесточат улицу