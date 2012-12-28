Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обломки беспилотника упали на территорию центра помощи в Тракторном
Общество
«Чёт-нечет» и разовый лимит возвращаются на колонки области
Общество
48-летний водитель въехал в фонарный столб и получил смертельные травмы
Происшествия
Перебои с бензином — во всех соседних с Липецкой областях
Общество
Трагедия в Ельце: 18-летняя девушка упала с мотоцикла под автомобиль и погибла
Происшествия
У «Линии» может стать тихо
Общество
15-летний подросток погиб в перевернувшейся машине
Общество
БПЛА перехвачены над областью
Происшествия
«Фольксваген» столкнулся с грузовиком на тамбовской трассе: спасатели вызволили из салона водителя легковушки
Происшествия
Липецкая вечЁрка: возвращение чёта-нечета, БПЛА в Тракторном и тишина у «Линии»
Общество
Читать все
У каскада фонтанов забили холодный и горячий ручьи
Общество
15-летний подросток погиб в перевернувшейся машине
Общество
Сегодня в Липецке: горожане теряют рабочие навыки, ни слова о бензине!
Общество
Оборону «Рязани» взломать не сумели
Спорт
20 эпизодов, 148 тысяч ущерба: полицейские выяснили, кто полгода обкрадывал липецкие магазины
Происшествия
Липецкая вечЁрка: возвращение чёта-нечета, БПЛА в Тракторном и тишина у «Линии»
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Осень близко: завтра не выше +22
Погода в Липецке
На Передельческой опять огонь: эвакуированы шесть человек
Происшествия
Липецкая область в числе атакованных с воздуха регионов
Происшествия
Читать все
Происшествия
569
35 минут назад

На Передельческой опять огонь: эвакуированы шесть человек

Огонь охватил еврокубы с маслом, техническими жидкостями и ёмкости с краской.

Днём 12 августа в промзоне на улице Передельческой в Липецке вновь возник пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

На 100 квадратных метрах сгорели бытовое помещение и складской мусор: еврокубы с маслом, техническими жидкостями, ёмкости с краской. Были эвакуированы шесть человек.

Напомним, крупный пожар в промзоне на улице Предельческой возник ночью 21 июля: на площади в 3,5 тысячи квадратных метров горели емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, блоки пенопласта, складское и производственное помещения. Промзону несколько часов тушили более 20 расчетов пожарной охраны.

В селе Новое Дубовое Хлевенского округа вчера сгорела терраса и выгорел металлический гараж с квадроциклом и мопедом.

Дважды 12 августа пожарные тушили мусор на открытых пространствах — общая площадь этих возгораний составила 21 квадратный метр.
МЧС
пожар
0
1
2
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить