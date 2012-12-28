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Происшествия
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35 минут назад
На Передельческой опять огонь: эвакуированы шесть человек
Огонь охватил еврокубы с маслом, техническими жидкостями и ёмкости с краской.
На 100 квадратных метрах сгорели бытовое помещение и складской мусор: еврокубы с маслом, техническими жидкостями, ёмкости с краской. Были эвакуированы шесть человек.
Напомним, крупный пожар в промзоне на улице Предельческой возник ночью 21 июля: на площади в 3,5 тысячи квадратных метров горели емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, блоки пенопласта, складское и производственное помещения. Промзону несколько часов тушили более 20 расчетов пожарной охраны.
В селе Новое Дубовое Хлевенского округа вчера сгорела терраса и выгорел металлический гараж с квадроциклом и мопедом.
Дважды 12 августа пожарные тушили мусор на открытых пространствах — общая площадь этих возгораний составила 21 квадратный метр.
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