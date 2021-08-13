В Липецкой области открыли дерево-памятник живой природы

Открытие необычного памятника стало изюминкой празднования Дня Хлевенского района.

Хлевенский район сегодня отмечает 93-летие. В рамках праздника состоялись открытие Доски почета «Трудовая слава Хлевенского района», соревнования по различным видам спорта, а изюминкой мероприятия стало торжественное открытие дерева – памятника живой природы в парке усадьбы Сенявиных села Конь-Колодезь.

Как рассказали GOROD48 в Конь-Колодезском сельсовете, рядом с 310-летним деревом теперь установлена табличка, на которой указано, что это памятник живой природы, и дуб черешчатый записан под номером 296 в «Национальном реестре старовозрастных деревьев России» и охраняется государством. Открывал памятник живой природы лично глава Хлевенского района Михаил Лисов.











Дуб стал участником эстафеты «Деревья — памятники живой природы» и имеет сертификат с установленным возрастом. Напомним, ранее это дерево из Липецкой области участвовало в конкурсе «Российское дерево года». Дерево несколько лет назад обнаружили изучавшие парк учёные-дендрологи Воронежской лесотехнической академии. При этом дерево абсолютно здорово и до сих пор плодоносит.











Дерево растет на территории старинной усадьбы Сенявиных (она же храм Иоанна Богослова). Первым владельцем и основателем усадьбы являлся сподвижник Петра I адмирал Наум Сенявин, который в самом начале XVIII века приобрёл землю в «ничейной деревне Конь-Колодезь». Новый хозяин сразу взялся за обустройство имения. Пройдя в наше время по одной из тенистых аллей старинного, но сохранившего чёткую планировку «аглицкого парка» (немало в нем и других старинных и редких деревьев) к берегу Дона, можно увидеть настоящее чудо-дерево. Могучий дуб считается самым старым из ныне растущих в Липецкой области.По оценкам Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес», высота дерева 26 метров, а диаметр ствола составляет, 1,3 метра.