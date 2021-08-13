По жалобе на роддом в Усмани возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

- С целью всестороннего расследования и установления всех обстоятельств организован комплекс следственных действий и судебных экспертиз для объективной оценки действий медперсонала и установления наличия либо отсутствия причинно-следственной связи, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области. - Изъяты медицинские карты и затребованы сведения о женщинах, получавших медпомощь в роддоме Усмани. Расследование уголовного дела продолжается.









Как рассказала GOROD48 Татьяна Дудина, решение написать жалобу на врача в Управление здравоохранения Липецкой области и Усманскую ЦРБ появилось после того, как в апреле этого года её ребёнка официально признали инвалидом. У годовалого малыша — целый букет диагнозов: брахиолексопатия Дюшена-Эрба справа, верхний вялый монопарез справа с выраженным нарушением двигательных функций и другие.





















- Моя беременность проходила без патологий, если в карточке обнаружится запись о каких либо отклонениях - это будет подлог, - говорит Татьяна Дудина. - Я с 30-й недели предупреждала, что у меня слабая родовая деятельность. С 36-ти недель плод имел большой вес, а мой вес до родов составлял 47 килограммов, поэтому я просила сразу сделать кесарево сечение, перевезти в Липецк, но машины в ЦРБ не нашлось, мне прокололи пузырь, и пришлось рожать в Усмани. В роддом я поступила в шесть утра, изначально осмотр проводила доктор Жукова, но в восемь заступила новая смена, и через некоторое время доктор Алипова проколола мне пузырь. Родила я только в два часа дня. Елена Алипова утверждает, что она применила при родах приём прием Мак-Робертса, но был и прием Кристеллера — мне давили на живот руками и локтями. Давили, когда я пыталась вдохнуть воздух и начать тужиться! Я почувствовала резкую боль, когда моего ребёнка резко потянули, почувствовала, как он ударился плечиком о кость. А теперь мой ребёнок растёт инвалидом — появляются всё новые патологии, он начал резко мотать головой, с правой стороны выпирает ключица - «растёт крыло». Почему я так долго молчала? Я пыталась вытащить своего ребёнка, насколько это удастся. Была на операции в Тюмени, проходила реабилитацию. До сих пор задаюсь вопросом, почему нельзя было сделать кесарево сечение и избежать перечисленных мной выше последствий и проблем? Меня не покидает мысль, хватит ли у меня средств вылечить моего сына? Муж попал под сокращение, я сижу по уходу за ребёнком. Помощи со стороны врачей мне никто не предложил, извинения мне не принесли. Я считаю, что травма шейного отдела позвоночника может быть связана с плохим ведением родов или с осложнениями, которые возникают во время акушерской помощи, с искусственным стимулированием родов, или же ребенок большой, а таз у мамы узкий, а этого не учли. Пусть мне врач объяснит, если по документам весь процесс родов проходил в соответствии со всеми инструкциями, то откуда у моего сына появилось сломанная ключица и дистоция, как они написали, а в итоге паралич правого плеча?

Напомним, накануне врач Елена Алипова рассказала своё видение случившегося.