138 нарушений за сезон: ГИМС раскрыл статистику «водных» штрафов

В Липецкой области с 28 мая действуют обновлённые правила пользования маломерными судами. Документ вводит чёткие запреты и ограничения, в том числе скоростного режима, для владельцев лодок, катеров, гидроциклов и других маломерных судов на всех водных объектах региона.



О том, как владельцы маломерных судов исполняют правила, мы узнали вместе с инспекторами ГИМС ГУ МЧС России по Липецкой области во время рейда по реке Воронеж — от поворота на Силикатные озёра до фиксирующего порога, прозванного в народе плотиной.В буднее и ветреное утро чаще всего нам встречались яхты, байдарки и лодки гребцов. А рейд в первую очередь был направлен на соблюдение скоростного режима.С конца мая движение маломерных судов жёстко регламентировано в зависимости от близости к береговой инфраструктуре и местам отдыха. В 50-метровой зоне от границ населённых пунктов, пристаней и баз стоянок максимальная скорость таких судов не должна превышать 10 км/ч. А так как реки у нас узкие, разогнаться практически негде. Кроме того, в 50 метрах от пляжей и районов массового отдыха людей на воде скорость не должна превышать 5 км/ч. Власти рассчитывали, что такое ограничение заставит рулевых катеров сбрасывать газ возле берега, чтобы не создавать волны и не травмировать купающихся.Во время рейда проверялось и наличие знаков для судовладельцев — почти таких же, что мы видим на дороге. Они предупреждают капитанов маломерных судов о том, что им нельзя: поднимать волну, превышать скорость (такие мы увидели на Петровском мосту) или вообще проходить в зону пляжа (такие можно встретить у Зелёного острова со стороны Ниженки).В районе Силикатных озёр на два катера ГИМС вышла моторная лодка, её рулевой издалека начал снижать обороты.— Будем проверять? — спросили инспектора журналисты.— Он скорость сбросил у берега, идёт в жилете. Незачем, — ответил инспектор.— Так при виде ГИМС, наверное, все становятся законопослушными.— Нет, просто мы уже всех научили не нарушать.А как инспекторы ГИМС измеряют скорость? Помните инспекторов ГАИ с ручными радарами? Здесь принцип тот же. Но в день рейда его даже не пришлось доставать.«Использование радара позволяет фиксировать нарушения объективно и оперативно. Скоростные ограничения введены для безопасности людей: превышая их, судоводитель создаёт волну, которая может представлять угрозу для купающихся, а также повредить другие суда и гидротехнические сооружения», — сказал главный государственный инспектор по маломерным судам Липецкой области Аркадий Плющ.По его словам, в этом году с начала навигации инспекторы ГИМС выявили 138 административных правонарушений. В прошлом сезоне их было чуть больше — 127. По всем вынесены постановления. Самое распространённое нарушение — отсутствие у пассажиров судов спасательных жилетов. Но были и случаи посерьёзнее.«Например, есть два случая отстранения от управления гидроциклами без соответствующих прав и регистрации техники. Гидроциклы мы отбуксировали к берегу, а на владельцев составили протоколы, штраф по которым составлял 20 тысяч рублей каждый. Если бы они попали на штрафстоянку, там оплата была бы почасовой. А буквально вчера в Елецком районе судовладелец был отстранён от управления за отсутствие прав — составлен протокол и выписан штраф в 10 тысяч рублей», — рассказал Аркадий Плющ.Кстати, внимание к документам не случайно: для управления маломерными судами, подлежащими государственной регистрации, по-прежнему необходимо иметь соответствующие права и судовой билет. Для незарегистрированных судов (например, маломерных гребных лодок) достаточно документа, удостоверяющего личность. Также введены требования к оснащению: количество спасательных жилетов на борту должно строго соответствовать числу людей.Кроме того, новые правила вводят ряд прямых запретов. Выход на акваторию в тумане или при видимости менее километра теперь разрешён только судам с радиолокационным оборудованием. Плавание в тёмное время суток допускается исключительно при исправных ходовых огнях, соответствующих международным стандартам. Отдельный пункт касается гидроциклов: их использование разрешено только в светлое время суток.Кстати, в скором времени на помощь инспекторам может прийти ИИ. Управление МЧС уже обратилось в министерство цифрового развития региона с предложением о внедрении умных систем наблюдения, которые, например, установят вокруг Зелёного острова, у протоки на Силикатные озёра. Все эти места определены специальным постановлением.