10-летняя девочка во время детского конфликта получила ножевое ранение

По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, в городе за первые недели августа произошло больше десятка серьёзных происшествий с детьми.



Два несчастных случая произошли с разницей в 10 дней: 1 августа из окна 8 этажа выпал и в тяжёлом состоянии был госпитализирован семилетний мальчик, а 10 августа при попытке спрыгнуть с железнодорожного моста в реку Воронеж смертельный удар электротоком получил 16-летний парень. В конце прошлой недели экстренная медпомощь понадобилась годовалому ребёнку, глотнувшему раствор с нашатырным спиртом. В районе Сокольского пляжа в минувшее воскресенье подросток брызнул из перцового баллончика в лицо 13-летнему мальчику. Неделей раньше в 15 микрорайоне во время дворового конфликта между детьми была ранена ножом в бровь 10-летняя девочка. В субботу 7 августа операторы «112» управления ГО и ЧС приняли несколько звонков о распивавших спиртные напитки на улицах и грубивших взрослым подростках. В среду 11 августа в 21:05 полицейские начали поиски пропавшей из двора многоэтажки в Левобережье 7-летней девочки. Через полтора часа она была обнаружена и передана родителям. К счастью, с ребёнком все в порядке.



- Понятно, что практически каждый звонок на единый телефон службы спасения равносилен сигналу тревоги. Однако когда речь идёт о благополучии ребёнка, для подразделений экстренного реагирования он буквально превращается в набат. Делается всё, чтобы помощь пришла без промедления, - сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.



Спасатели ещё и ещё раз призывают родителей к бдительности и более внимательному отношению к своим маленьким и взрослеющим детям. После расслабивших всех долгих летних каникул это особенно актуально.



