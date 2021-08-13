Происшествия

сегодня, 11:52

Легковушка и большегруз столкнулись на ЛКАД

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#ДТП
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Обе машины улетели в кювет.

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На ЛКАД у подъезда к дороге Липецк-Грязи столкнулись грузовик и «ВАЗ». Обе машины улетели в кювет. 

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Липецкой области, сообщений в дежурную часть об аварии не поступало, скорее всего, ДТП обошлось без пострадавших. 

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По словам очевидцев, сейчас легковушки на месте уже нет, а фура так и стоит в кювете. Из неё вывалилась часть груза — предположительно, мешки с сахаром.

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#ДТП
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Комментарии (3)

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Я.,

5 минут назад
Это было сегодня ночью в Тамбовской области, а не на ЛКАД. Поэтому в дежурную часть нечего не поступало.
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Алкан с ЛТЗ

14 минут назад
Надо доехать , сахарку взять и заквасить.
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Водила

19 минут назад
ЛКАД постепенно превращается в МКАД
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