Происшествия
сегодня, 11:52
Легковушка и большегруз столкнулись на ЛКАД
Обе машины улетели в кювет.
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На ЛКАД у подъезда к дороге Липецк-Грязи столкнулись грузовик и «ВАЗ». Обе машины улетели в кювет.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Липецкой области, сообщений в дежурную часть об аварии не поступало, скорее всего, ДТП обошлось без пострадавших.
По словам очевидцев, сейчас легковушки на месте уже нет, а фура так и стоит в кювете. Из неё вывалилась часть груза — предположительно, мешки с сахаром.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Липецкой области, сообщений в дежурную часть об аварии не поступало, скорее всего, ДТП обошлось без пострадавших.
По словам очевидцев, сейчас легковушки на месте уже нет, а фура так и стоит в кювете. Из неё вывалилась часть груза — предположительно, мешки с сахаром.
Я.,
Алкан с ЛТЗ
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