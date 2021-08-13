Легковушка и большегруз столкнулись на ЛКАД

Обе машины улетели в кювет.









Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Липецкой области, сообщений в дежурную часть об аварии не поступало, скорее всего, ДТП обошлось без пострадавших. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Липецкой области, сообщений в дежурную часть об аварии не поступало, скорее всего, ДТП обошлось без пострадавших.









По словам очевидцев, сейчас легковушки на месте уже нет, а фура так и стоит в кювете. Из неё вывалилась часть груза — предположительно, мешки с сахаром. По словам очевидцев, сейчас легковушки на месте уже нет, а фура так и стоит в кювете. Из неё вывалилась часть груза — предположительно, мешки с сахаром.

На ЛКАД у подъезда к дороге Липецк-Грязи столкнулись грузовик и «ВАЗ». Обе машины улетели в кювет.