«Фольксваген» столкнулся с грузовиком на тамбовской трассе: спасатели вызволили из салона водителя легковушки
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: горожане теряют рабочие навыки, ни слова о бензине!
Нас ждут встреча с автором неоконченной поэмы, похолодание и изменение режима работы заправок «по просьбам трудящихся».
Сами не ожидали, что лозунг Старков из Винтерфелла начнём использовать уже в августе. Но погода скатывается ближе к осенним значениям. Сегодня в городе будет от +18 до + 20 градусов, не обойдётся и без кратковременных дождей.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Игнатьева, 32;
- ул. Московская, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147;
-- ул. Литовская, 32;
- ул. Семашко, 25/2.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Чехова.
Пробки, бензин
Полезное приложение «Яндекс-карты» предупредит о проблемных местах для движении и подскажет, где найти бензин. Если коротко, то ситуация с топливом за последние сутки не улучшилась.
Чёт/нечёт вернулся!
С сегодняшнего дня на заправкпх вновь начнут заправлять не всех. Сегодня автомобили с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7 или 9. Завтра — автомобили с чётной первой цифрой в номере. Так победим!
Краеведческая игра
В 11:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) начнётся «Краеведческая игротека» (6+).
Фото vk.ru/lib48ru
Через настольнын игры юные липчане смогут лучше узнать историю родного края, в том числе ппо эпоху, когда легко и непринуждённо на любой заправке можно было купить бензин.
Для самых маленьких
В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) в рамках проекта «Библионяня» вновь откроют группу для малышей «Кроха» (0+).
Рассчитано на детей 3–5 лет. На занятиях длительностью 45 минут малышей ждут знакомство с книгами, чтение вслух, игры, творческие задания и общение со сверстниками. Все встречи проходят вместе с родителями, что помогает сделать время в библиотеке не только интересным, но и по-настоящему семейным.
Встреча с поэтом
В 17:00 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31) состоится встреча с поэтому Иваном Торопцевым (6+).
Фото vk.ru/bartenevka
Иван — коренной липчанин, выпускник кадетского класса, сейчас — курсант военного училища. Написал уже около 50 стихотворений, в основном о природе. В его активе имеется даже поэма, но — неоконченная.
Бесплатный кинопоказ
В 20:00 на площади перед ДК «Рудничным» (ул. Ударник, 13) на большом экране покажут семейную комедию «Ждун». Россия, 2025. Режиссёр Дмитрий Суворов (6+).
Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. На помощь приходит любознательный мальчик Никита и вся его семья. Друзьям с разных планет предстоит починить звездолёт и избежать козней местного афериста-бизнесмена, у которого свои планы на инопланетный разум.
В ролях: Виктор Хориняк, Юрия Александрова, Андрей Андреев.
Теряем хватку?
13% липчан заявили в опросе SuperJob, что на текущем рабочем месте они теряют профессиональные навыки.
Ещё 45% отметили, что топчутся на месте, работа не способствует их развитию. Лишь 15% уверены, что с каждым рабочим днем становятся все компетентнее и профессиональнее.
Дорогие липчане! Уследить за ценами на бензин, погодой и главными новостями региона вам поможет GOROD48. Наша лента крутится 24/7 как раз, чтобы вы не пропустили ничего важного. Смелее заходите на главные электронные страницы Липецкой области и будете знать всё! Ждём вас!
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