Депутаты горсовета попросили мэрию обустроить подходы и тротуары к нескольким школам и детсадам.

Сегодня на заседании постоянной комиссии горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Александр Суворин рассказал об обустройстве подъездных путей и тротуаров к школам и детским садам.Александр Суворин сообщил, что в этом году отремонтированы дороги к детским садам №№ 6, 14, 22, 25, 42 и 116, школам №№ 2, 10, 28, 38, 59, 65 и 72, детской школе искусств № 6 и православной гимназии имени Амвросия Оптинского. Кроме того, вблизи 13-ти школ и детсадов установлены знаки, ограждения, нанесена разметка.Однако у некоторых членов комиссии были претензии к состоянию таких подъездов и подходов. Депутат Павел Цуканов обратил внимание на состояние подъездов к детсаду № 112 в Матырском, а Татьяна Шипилова — на дороге к школе № 41. Она попросила успеть с ремонтом дороги именно к 1 сентября, поскольку школа откроется после капитального ремонта. Андрей Выжанов попросил организовать пешеходный переход через дорогу у 33-й школы в ходе ремонта бульвара Шубина, а Игорь Подзоров передал наказы избирателей расширить тротуар на подходе к школе № 72 и убрать колейность на улице Юных Натуралистов. «В непогоду машины окатывают детей грязью и водой по дороге в школу и обратно».Большую часть пожеланий Александр Суворин принял. «Если в бюджете будут деньги — сделаем. Если не в этом году, то в следующем».Вице-спикер Игорь Подзоров задал еще один вопрос: «Какой процент подъездных путей к школам и детсадам в Липецке уже соответствует нормативам и что еще нужно доработать?»Александр Суворин ответил, что этого не знает. Вот промониторим ситуацию и все выясним.— Но 1 сентября уже совсем скоро…— Лучше сделать чуть позже, чем совсем не сделать, — ответил Суворин.Впрочем, чиновник заверил депутатов, что к началу учебного года будет обновлена разметка вблизи всех школ и детских садов, что должно существенно повысить безопасность подходов к учебным заведениям.