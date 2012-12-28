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сегодня, 16:29
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Если в бюджете будут деньги — сделаем

Депутаты горсовета попросили мэрию обустроить подходы и тротуары к нескольким школам и детсадам.

Сегодня на заседании постоянной комиссии горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Александр Суворин рассказал об обустройстве подъездных путей и тротуаров к школам и детским садам.

Александр Суворин сообщил, что в этом году отремонтированы дороги к детским садам №№ 6, 14, 22, 25, 42 и 116, школам №№ 2, 10, 28, 38, 59, 65 и 72, детской школе искусств № 6 и православной гимназии имени Амвросия Оптинского. Кроме того, вблизи 13-ти школ и детсадов установлены знаки, ограждения, нанесена разметка.

Однако у некоторых членов комиссии были претензии к состоянию таких подъездов и подходов. Депутат Павел Цуканов обратил внимание на состояние подъездов к детсаду № 112 в Матырском, а Татьяна Шипилова — на дороге к школе № 41. Она попросила успеть с ремонтом дороги именно к 1 сентября, поскольку школа откроется после капитального ремонта. Андрей Выжанов попросил организовать пешеходный переход через дорогу у 33-й школы в ходе ремонта бульвара Шубина, а Игорь Подзоров передал наказы избирателей расширить тротуар на подходе к школе № 72 и убрать колейность на улице Юных Натуралистов. «В непогоду машины окатывают детей грязью и водой по дороге в школу и обратно».

Большую часть пожеланий Александр Суворин принял. «Если в бюджете будут деньги — сделаем. Если не в этом году, то в следующем».

Вице-спикер Игорь Подзоров задал еще один вопрос: «Какой процент подъездных путей к школам и детсадам в Липецке уже соответствует нормативам и что еще нужно доработать?»

Александр Суворин ответил, что этого не знает. Вот промониторим ситуацию и все выясним.

— Но 1 сентября уже совсем скоро…

— Лучше сделать чуть позже, чем совсем не сделать, — ответил Суворин.

Впрочем, чиновник заверил депутатов, что к началу учебного года будет обновлена разметка вблизи всех школ и детских садов, что должно существенно повысить безопасность подходов к учебным заведениям.
благоустройство
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Комментарии (3)

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СШ 2
9 минут назад
Подъезды к школе номер 2? Ну-ну...
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Отвечаю
24 минуты назад
Ой как у них там всё прекрасно и хорошо на какой кобыле подъезжать к школам будем если бензина нет
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Колян
43 минуты назад
За деньги и дурак построит.
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