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сегодня, 14:39
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За «Весной» прохожие на ткнулись на мертвого мужчину

Признаков насильственной смерти на его теле нет.

Вчера в полдень за ТЦ «Весна» (на углу улиц Кривенкова и Минской) в Липецке прохожие наткнулись на мертвого мужчину.

Приехавшие на место происшествия криминалисты при осмотре трупа не обнаружили признаков насильственной смерти. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Еще вчера силовики установили личность умершего. Им оказался липчанин 1936 года рождения.
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