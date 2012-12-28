За «Весной» прохожие на ткнулись на мертвого мужчину

Признаков насильственной смерти на его теле нет.

Вчера в полдень за ТЦ «Весна» (на углу улиц Кривенкова и Минской) в Липецке прохожие наткнулись на мертвого мужчину.Приехавшие на место происшествия криминалисты при осмотре трупа не обнаружили признаков насильственной смерти. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.Еще вчера силовики установили личность умершего. Им оказался липчанин 1936 года рождения.