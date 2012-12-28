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Происшествия
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сегодня, 14:39
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За «Весной» прохожие на ткнулись на мертвого мужчину
Признаков насильственной смерти на его теле нет.
Приехавшие на место происшествия криминалисты при осмотре трупа не обнаружили признаков насильственной смерти. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
Еще вчера силовики установили личность умершего. Им оказался липчанин 1936 года рождения.
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