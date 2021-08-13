Общество

сегодня, 10:42

Сегодня в Липецке будут проверять состояние общественного транспорта

11 884
#транспорт
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Сегодня в Липецке будут проверять состояние общественного транспорта

Подобные проверки проводятся регулярно, а не только после ЧП.

На пятницу, 13 августа, в Липецке запланирована проверка общественного транспорта, сообщили GOROD48 в пресс-службе городской администрации. Повышенное внимание к подобному рейду — из-за взрыва маршрутного такси в Воронеже. Там, по последним данным, пострадали 19 человек, двое из пострадавших умерли.

— Проверки антитеррористической защищённости объектов транспорта в управлении дорог и транспорта Липецкой области проводятся регулярно. Уполномоченные должностные лица проверяют транспортные средства и автостанции. Например, сегодня сотрудники управления выехали в районы области. Уже проведены проверки в Задонске, Долгоруково и Тербунах, — сообщили в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области.

Между тем, за несколько дней до взрыва в Воронеже, 10 августа на дорогах Липецкой области провели сплошную проверку пассажирского транспорта. Автоинспекторы осмотрели 186 автобусов и выявили 62 нарушения ПДД: пассажиров перевозили с нарушением правил, у 13-ти автобусов обнаружили различные технические неисправности.

Автоинспекторы составили 17 административных материалов за неиспользование водителями ремней безопасности. За допущенные нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения одно должностное лицо привлечено к административной ответственности, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
11 884
#транспорт
2

Комментарии (11)

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11

11 минут назад
У нас как всегда. Пока петух в попу не клюнет.
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Пока автобус не взорвётся

16 минут назад
Полицай не пошевелиться...
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777

19 минут назад
Когда утром едет №321 от Пришвина его слышно уже на Тепличном Хозяйстве проверьте в первую очередь №321.
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Вася

29 минут назад
На Манах и Мерседесах какие ездят у нас, я на них лет 15 назад в Бельгии ездил! В принципе от куда их для нас и закупили! Даже слова на бортах неудосужились на бельгийском оторвать!!!
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Билли Бонс

32 минуты назад
Увидите в автобусе кого-нибудь в маске, сразу "принимайте" и на допрос. Кто без маски-просто штраф.
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Енина

36 минут назад
Проверьте пожалуйста автобусы 332 маршрута,рухлядь,того гляди развалятся на ходу
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А чего проверять ?

37 минут назад
Техосмотр едросы или отменили или хотят отменить ,точно не помню .
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:::

40 минут назад
Ржавую рухлядь позакупят и возят людей как скот.
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Лорд

48 минут назад
В Воронеже 2 погибших из автобуса.
ответить

Эх

49 минут назад
Петушок клюнул....
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