Сегодня в Липецке будут проверять состояние общественного транспорта

Подобные проверки проводятся регулярно, а не только после ЧП.

На пятницу, 13 августа, в Липецке запланирована проверка общественного транспорта, сообщили GOROD48 в пресс-службе городской администрации. Повышенное внимание к подобному рейду — из-за взрыва маршрутного такси в Воронеже. Там, по последним данным, пострадали 19 человек, двое из пострадавших умерли.



— Проверки антитеррористической защищённости объектов транспорта в управлении дорог и транспорта Липецкой области проводятся регулярно. Уполномоченные должностные лица проверяют транспортные средства и автостанции. Например, сегодня сотрудники управления выехали в районы области. Уже проведены проверки в Задонске, Долгоруково и Тербунах, — сообщили в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области.



Между тем, за несколько дней до взрыва в Воронеже, 10 августа на дорогах Липецкой области провели сплошную проверку пассажирского транспорта. Автоинспекторы осмотрели 186 автобусов и выявили 62 нарушения ПДД: пассажиров перевозили с нарушением правил, у 13-ти автобусов обнаружили различные технические неисправности.



Автоинспекторы составили 17 административных материалов за неиспользование водителями ремней безопасности. За допущенные нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения одно должностное лицо привлечено к административной ответственности, сообщили в УМВД России по Липецкой области.