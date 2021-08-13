Происшествия

сегодня, 08:35

В центре Липецка подрались доставщик еды и прохожий

15 2915
#драка
2

Заявлений в полицию не поступало.

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11 августа примерно в 14:10 в Липецк напротив торгового дома «Меркурий» произошла драка между прохожим и велосипедистом — курьером сервиса доставки еды «Delivery Club». Конфликт попал на запись камеры видеонаблюдения.

По словам очевидцев, мужчине не понравилось, то что велосипедист с огромным зелёным рюкзаком хотел проехать слишком близко к нему. В результате завязалась потасовка.

Агрессивного мужчину и доставщика еды несколько раз разнимали очевидцы. При этом рюкзак постоянно слетал с плеч доставщика и падал на землю.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявлений в полицию от участников драки и очевидцев по факту происшествия не поступало.
15 2915
#драка
2

Комментарии (15)

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Липчанка

21 минуту назад
Люди, вы озверели что ли?
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Клиент сервиса доставки еды

22 минуты назад
Харчи в рюкзаке пострадали или нет?
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Правда

31 минуту назад
Велосипедисты задолбали
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...

34 минуты назад
В Липецке самые вредные и недовольные люди, даже на урале таких нет, хотя там уровень жизни и достатка хуже и цены выше и работы вообще нет
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Пессимист

35 минут назад
Доставщик наверное дыню вёз
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Июль

39 минут назад
В Липецке очень часто встречаешь нервных и озлобленных. С этим не поспоришь!
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Мужик

40 минут назад
Прохожий обиженым оказался
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Белфаст

45 минут назад
Респект прохожему! Велосипедист по дороге должен ездить!
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Гость

47 минут назад
Еще одни клоуны то в саду быхановом клоунаду устроили то теперь тут хахазаха
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Ага

49 минут назад
Велосипедисты конечно гоняют резво по тротуарам
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