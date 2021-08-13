В центре Липецка подрались доставщик еды и прохожий

Заявлений в полицию не поступало.

Агрессивного мужчину и доставщика еды несколько раз разнимали очевидцы. При этом рюкзак постоянно слетал с плеч доставщика и падал на землю.







11 августа примерно в 14:10 в Липецк напротив торгового дома «Меркурий» произошла драка между прохожим и велосипедистом — курьером сервиса доставки еды «Delivery Club». Конфликт попал на запись камеры видеонаблюдения.По словам очевидцев, мужчине не понравилось, то что велосипедист с огромным зелёным рюкзаком хотел проехать слишком близко к нему. В результате завязалась потасовка.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявлений в полицию от участников драки и очевидцев по факту происшествия не поступало.