Происшествия
сегодня, 08:35
В центре Липецка подрались доставщик еды и прохожий
Заявлений в полицию не поступало.
Загрузка плеера
11 августа примерно в 14:10 в Липецк напротив торгового дома «Меркурий» произошла драка между прохожим и велосипедистом — курьером сервиса доставки еды «Delivery Club». Конфликт попал на запись камеры видеонаблюдения.
По словам очевидцев, мужчине не понравилось, то что велосипедист с огромным зелёным рюкзаком хотел проехать слишком близко к нему. В результате завязалась потасовка.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявлений в полицию от участников драки и очевидцев по факту происшествия не поступало.
По словам очевидцев, мужчине не понравилось, то что велосипедист с огромным зелёным рюкзаком хотел проехать слишком близко к нему. В результате завязалась потасовка.
Агрессивного мужчину и доставщика еды несколько раз разнимали очевидцы. При этом рюкзак постоянно слетал с плеч доставщика и падал на землю.
Комментарии (15)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Липчанка
Клиент сервиса доставки еды
Правда
...
Пессимист
Июль
Мужик
Белфаст
Гость
Ага