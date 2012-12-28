20 эпизодов, 148 тысяч ущерба: полицейские выяснили, кто полгода обкрадывал липецкие магазины
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Происшествия
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31 минуту назад
Состояние упавшей с 4-го этажа 16-летней девочки тяжёлое
Врачи областной детской больницы ведут борьбу за её жизнь.
«У пациентки областной детской больницы — тяжёлая сочетанная травма тела, множественные переломы. Сейчас девочка находится в операционной: нейрохирурги восстанавливают её позвоночник. К сложной операции посредством телемедицины подключились специалисты одного из федеральных травматологических центров».
Причину, по которой девочка выпала из окна, устанавливают полицейские.
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