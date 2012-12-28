Состояние упавшей с 4-го этажа 16-летней девочки тяжёлое

Врачи областной детской больницы ведут борьбу за её жизнь.

Состояние упавшей с 4-го этажа дома на улице Бунина. Об этом GOROD48 рассказали в региональном министерстве здравоохранения.«У пациентки областной детской больницы — тяжёлая сочетанная травма тела, множественные переломы. Сейчас девочка находится в операционной: нейрохирурги восстанавливают её позвоночник. К сложной операции посредством телемедицины подключились специалисты одного из федеральных травматологических центров».Причину, по которой девочка выпала из окна, устанавливают полицейские.