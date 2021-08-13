сегодня, 16:35
В Липецке сняли с рейса автобус из-за неисправного рулевого оборудования
Во время проверки пассажирского транспорта об этом рассказал заместитель начальника ОГИБДД по городу Липецку Юрий Чернопазов.
Сегодня сотрудники ГИБДД совместно с представителями профильного городского департамента на конечной остановке в микрорайоне «Елецкий» проверили техсостояние автобусов, как дизельных, так и газомоторных.
— Мы попросили перевозчиков предоставить техническую документацию газовых баллонов, если они установлены на автобусах. С водителями проведем разъяснительную работу и проверим знание алгоритма действий в условиях нештатных ситуаций, — рассказал заместитель председателя городского департамента транспорта Александр Лукинов.
Кроме этого, автоинспекторы проверяли исправность рулевого управления, уровень выхлопных газов, состояние салона и документацию. К водителям автобусов, которые попали в поле зрения проверяющих, вопросов не возникло.
Всего в Липецке 576 пассажирских автобусов, 182 из них на газу. В части работы газобаллонного оборудования претензий в настоящий момент нет. При этом с начала города в городе привлечено к административной ответственности 780 водителей автобусов, из них 216 — из-за неисправности транспортных средств.
— С начала года сотрудниками Госавтоинспекции проверено 1396 автобусов. Из них прошли техосмотр 1124. Сотрудники составили рапорты на аннулирование регистрации 15-ти транспортных средств, трем автобусом уже аннулировали регистрацию. С рейса мы сняли один автобус, у него было неисправно рулевое управление, — сообщил заместитель начальника ОГИБДД по Липецку Юрий Чернопазов,
Кстати, после того, как GOROD48 утром написал о предстоящей проверке пассажирского транспорта, читатели в комментариях тут же сообщили об автобусах которые, по их мнению, выпускать на линию не следовало.
— Ежедневно перед выходом на линию проводится предрейсовый технический осмотр. При обнаружении каких-то особых случаев, мы просим пассажиров сообщать нам об этом по телефонам 239-135, 239-212. Будет организована дополнительная проверка, — пояснил заместитель председателя городского департамента транспорта Александр Лукинов.
С 2017 года в Липецке купили 282 автобуса для муниципальных и коммерческих предприятий. Последнее обновление парка было в прошлом году — 32 машины. В этом году обновлений не было.
Викторм
Пенсионер
15мкр
Эксперт
в СССР такого не было
Нобель
Пессимист
хлопок
Никогда такого небыло
Нынешней власти.