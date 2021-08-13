Общество

сегодня, 16:35

В Липецке сняли с рейса автобус из-за неисправного рулевого оборудования

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#транспорт

Во время проверки пассажирского транспорта об этом рассказал заместитель начальника ОГИБДД по городу Липецку Юрий Чернопазов.

После взрыва в воронежском автобусе в Липецке решили увеличить количество выездных проверок общественного транспорта. (С начала года в Липецке провели 20 проверок техсостояния автобусов и 8 учебно-тренировочных занятий по предотвращению взрывов на транспорте).

Сегодня сотрудники ГИБДД совместно с представителями профильного городского департамента на конечной остановке в микрорайоне «Елецкий» проверили техсостояние автобусов, как дизельных, так и газомоторных.

— Мы попросили перевозчиков предоставить техническую документацию газовых баллонов, если они установлены на автобусах. С водителями проведем разъяснительную работу и проверим знание алгоритма действий в условиях нештатных ситуаций, — рассказал заместитель председателя городского департамента транспорта Александр Лукинов.

Кроме этого, автоинспекторы проверяли исправность рулевого управления, уровень выхлопных газов, состояние салона и документацию. К водителям автобусов, которые попали в поле зрения проверяющих, вопросов не возникло.

Всего в Липецке 576 пассажирских автобусов, 182 из них на газу. В части работы газобаллонного оборудования претензий в настоящий момент нет. При этом с начала города в городе привлечено к административной ответственности 780 водителей автобусов, из них 216 — из-за неисправности транспортных средств.

— С начала года сотрудниками Госавтоинспекции проверено 1396 автобусов. Из них прошли техосмотр 1124. Сотрудники составили рапорты на аннулирование регистрации 15-ти транспортных средств, трем автобусом уже аннулировали регистрацию. С рейса мы сняли один автобус, у него было неисправно рулевое управление, — сообщил заместитель начальника ОГИБДД по Липецку Юрий Чернопазов,

Кстати, после того, как GOROD48 утром написал о предстоящей проверке пассажирского транспорта, читатели в комментариях тут же сообщили об автобусах которые, по их мнению, выпускать на линию не следовало.

— Ежедневно перед выходом на линию проводится предрейсовый технический осмотр. При обнаружении каких-то особых случаев, мы просим пассажиров сообщать нам об этом по телефонам 239-135, 239-212. Будет организована дополнительная проверка, — пояснил заместитель председателя городского департамента транспорта Александр Лукинов.

С 2017 года в Липецке купили 282 автобуса для муниципальных и коммерческих предприятий. Последнее обновление парка было в прошлом году — 32 машины. В этом году обновлений не было.
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#транспорт

Комментарии (11)

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Викторм

8 минут назад
Да, где кондиционеры? Их просто не перезаправляют или экономят топливо. Один раз увидел Волгобас с работающим. В остальных случаях водители с придурковато сообщают, что кондиционера нет.
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Пенсионер

33 минуты назад
В России пока гром не грянет, чиновники не перекрестится. Воистину на все времена истина.
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15мкр

33 минуты назад
отчитались и хорошо
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Эксперт

36 минут назад
До резкого похолодания в Липецке можете снимать абсолютно все автобусы Волгобас они почти ни кому не нужны в жару все ездят на коммерческих рейсах, где нету поганых кондиционеров.
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в СССР такого не было

38 минут назад
товарищ Поддорожный, .. это обычная процедура протокольной имитации бурной деятельности. народу надо показать что "власть как то реагирует " из своих кабинетов. надо обновить в салоне инструкции по взрывному делу и при захвате автобуса вместо "Слава КПСС! "
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Нобель

43 минуты назад
нитролицерин не оставляет следов "взрывчатых веществ "
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Пессимист

43 минуты назад
А если, к примеру, в Воронеже или ещё где мэра посадят за воровство, у нас в Липецке тоже шорох наведут?
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хлопок

51 минуту назад
руль может взорваться
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Никогда такого небыло

55 минут назад
И вдруг Петух клюнул и спустили сверху,надо прошерстить.
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Нынешней власти.

сегодня, 16:48
ПОКАЗУХА.
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