В многоэтажке на улице Меркулова нашли мертвого мужчину

Рядом с трупом находился пустой шприц.

Вчера на лестничной площадке многоэтажки на улице Меркулова в Липецке нашли мертвого мужчину.Криминалисты обнаружили рядом с ним пустой шприц и остатки какого-то порошка. Труп отправлен на вскрытие, а изъятое на месте происшествия — на соответствующую экспертизу. Силовики установили личность умершего — им оказался 41-летний мужчина, в анамнезе которого — злоупотребление наркотиками.