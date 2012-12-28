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Происшествия
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21 минуту назад
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В многоэтажке на улице Меркулова нашли мертвого мужчину
Рядом с трупом находился пустой шприц.
Криминалисты обнаружили рядом с ним пустой шприц и остатки какого-то порошка. Труп отправлен на вскрытие, а изъятое на месте происшествия — на соответствующую экспертизу. Силовики установили личность умершего — им оказался 41-летний мужчина, в анамнезе которого — злоупотребление наркотиками.
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